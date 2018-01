Ibope: Serra venceria no 1º turno

José Serra (PSDB-SP) e Dilma Rousseff (PT-RS) subiram três e dois pontos, respectivamente, na mais recente pesquisa do Ibope. Os índices indicam que Serra se elegeria no primeiro turno, pois a soma dos demais candidatos dá 36% dos votos. A questão que volta a se impor é a incógnita sobre o poder de Lula, com mais de 80% de aprovação ao seu governo, de transferir votos à sua candidata.

Serra consegue ter total maior que a soma dos concorrentes sem confirmar sua candidatura. De qualquer forma, a ascensão de Dilma autoriza a afirmação de que Lula consegue, sim, transferir votos para a sua candidata. Só não se sabe em que proporção. Resta ao eleitor a sua dimensão.