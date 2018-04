Em rede nacional, Ciro mantém candidatura

No programa nacional do PSB que vai ao ar hoje à noite, em rede nacional, o deputado Ciro Gomes (PSB-CE) dá mais um passo para tornar irreversível sua candidatura presidencial.

Ciro condena a estratégia do presidente Lula de conduzir de forma plebiscitária a campanha, afirmando que a sucessão não pode se resumir a um Fla x Flu partidário.

Reconhece as realizações do governo do PT, mas considera que sua continuidade não é competência de um só partido. O legado de Lula deve ser preservado, mas também ampliado com qualidade, sustenta.

A propaganda vai ao ar no mesmo dia em que o presidente Lula revelou ao Estadão a intenção de agendar uma conversa com Ciro para tentar preservar o caráter plebiscitário da campanha.

Lula diz que respeita a posição de Ciro e jamais fará qualquer gesto que rompa essa barreira, mas quer ainda tentar demover o candidato do PSB.

O programa de hoje cria um obstáculo concreto a essa meta do presidente.