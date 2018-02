Durval faz denúncias seletivas que favorecem Roriz, candidato ao governo do DF pela 5ª vez

Copo na mão, mulher bonita ao lado, amigos tietes, Durval desatou um fio de denúncias. Foto: Ed Ferreira/AE

Setores do Ministério Público não gostaram do contexto em que Durval Barbosa, ex-secretário de Relações Institucionais do governo de José Roberto Arruda, disparou sua mais recente denúncia, agora contra o presidente do DEM, Rodrigo Maia (RJ).

A exposição em ambiente festivo irritou mais ainda membros do Ministério Público (MP), por ser inadequado a um réu sob o regime da delação premiada.

Como já depusera sobre o suposto envolvimento com Arruda, o ato sugere um favor a Joaquim Roriz (PSC), candidato a um quinto mandato pelo governo do Distrito Federal.

Copo na mão, mulher bonita ao lado, amigos tietes, Durval desatou um fio de denúncias contra Maia e Tadeu Fillipelli, entre outros, coincidentemente adversários de Roriz.

Independentemente da consistência das denúncias – que já estão sendo apuradas desde os primeiros depoimentos sigilosos de Durval ao MP -, a cena soa provocativa e conspira para desacreditá-las pela vulgarização de seu porta-voz.

Durval resiste à pressão das autoridades para contar o que sabe da gestão Roriz, na qual foi peça-chave no desvio de dinheiro público.

Porém, mesmo ameaçado de perder a contrapartida do regime da delação premiada – que é a redução da pena que vier a ter – demonstra obediência crescente ao ex-chefe, empenhado em tirar de seu caminho o DEM, seu concorrente ao governo local e também a parceiro numa possível – mas improvável – aliança com o PSDB.

José Serra já deu seu veto pessoal a negociações com essa turma que só se mantém em pé, até aqui, pelo ritmo intencionalmente lento do Supremo Tribunal Federal (STF) no exame do pedido de intervenção federal feito pelo Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel desde o ano passado.