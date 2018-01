Caiado, Agripino e Demóstenes votam contra Arruda

De dentro da reunião do DEM que discute o futuro de Arruda no partido, o deputado Ronaldo Caiado (GO) postou no seu Twitter o anúncio de que ele e os senadores José Agripino (RN) e Demóstenes Torres (GO), já pediram a expulsão do governador. Pode ser uma indicação de que os parlamentares do DEM querem deixar claro suas posições antes de uma decisão final. O que se traduz por divisão interna. Vejam a mensagem:

“Os senadores @joseagripino, @demostenes_go e eu assinamos a petição com o pedido de expulsão do governador Arruda. Vamos apresentar agora”.