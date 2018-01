Brasília à Deriva

A se levar a sério a estratégia do governador José Roberto Arruda de manter-se no cargo com o apoio numérico de uma base aliada contaminada pelo escândalo e, portanto, sem isenção para votar o pedido de impeachment, Brasília estaria obrigada a conviver com um governo sem a autoridade moral mínima para se impor.

A começar pela circunstância de um governador que não poderá pôr o pé na rua sem que venha a ser hostilizado, como já ocorreu com dois deputados flagrados nos vídeos de Durval Barbosa, expulsos de um restaurante, dias atrás, pelos demais freqüentadores. Mais simbólico ainda é a autoridade máxima da cidade ficar impedida de participar das comemorações de seu aniversário de 50 anos.

O mesmo se aplica ao vice-governador, dono de empresa imobiliária cujo principal executivo também foi filmado entre maços de dinheiro de propina. E se estende a uma Câmara Distrital ocupada por estudantes que aparentemente se dispõem a enfrentar a ação policial decorrente de ordem judicial de reintegração de posse. Uma cena previsível de violência que, a essa altura, agravaria o sentimento de revolta do cidadão.

Se os agentes políticos ainda imunes a esse escândalo e as autoridades constituídas igualmente isentas não tiverem capacidade de construir uma saída institucional aceitável para a crise, Brasília caminha para um impasse cujas proporções poderão impor a intervenção.

Sabe-se de articulações de bastidor pela renúncia de Arruda, Paulo Octávio e do presidente da Câmara, Leonardo Prudente, este já licenciado. O que teoricamente abriria caminho para um mandato-tampão até as próximas eleições.

Por enquanto, Arruda tem dado mostras de não aceitar qualquer alternativa à consecução de seu mandato. O que não é sustentável ante a iminência de sua expulsão pelo DEM e do mais que provável surgimento de novas denúncias, provas documentais e vídeos que agravarão sua situação. O acervo de Durval , ao que parece, vai revelando novas imagens na proporção da resistência de seus alvos.