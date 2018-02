Além de não conseguirem a reeleição, dezenas de parlamentares da base aliada retornarão a seus Estados sem o pagamento das emendas pelo governo federal. O novo governo já convive com o receio de que a promessa não cumprida se reverta em traições nas primeiras votações no Congresso. O senador reeleito pelo PT do Mato Grosso do Sul, Delcídio Amaral, fez a síntese no Twitter: “Nem rapa do tacho sobrou este ano”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.