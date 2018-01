Bem mais comportada do que o habitual, a campanha do Greenpeace em Copenhague – sede da reunião mundial sobre mudanças climáticas em dezembro -, é também das mais interessantes da ONG. São outdoors com as fotos dos principais líderes mundiais retocadas para que pareçam 10 anos mais velhos. Eles se lamentam, em, 2020, por não terem tomado hoje as medidas em defesa do meio ambiente. Lula ficou assim na foto.

