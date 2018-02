Aécio mantém o “garanto que talvez”, mas possibilidade de ser vice já não é desmentida

Aceno de Aécio chega num momento especialmente importante para Serra. Foto: Wilton Júnior/AE

Não é a primeira vez que se anuncia uma revisão de planos do ex-governador Aécio Neves, que o levaria a vice de Serra. Mas a veemência do desmentido desapareceu a ponto de torná-lo quase burocrático, uma mera formalidade. E, mesmo assim, sem descartar a possibilidade.

Ou seja, é um desmentido para o momento, após a imprensa noticiar, em dias sucessivos, que Aécio emitiu sinais de desistir do Senado. O que mais chama a atenção, considerando-se a matreirice que caracteriza o político mineiro, é que essa fraca negativa não vem direto de Aécio, mas por intermediários.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Lembra muito uma conhecida história do encontro entre dois políticos mineiros no aeroporto, um chegando, outro saindo. “Para onde vai?” – pergunta o que desembarcou. “Para o Rio”, responde o outro. Despediram-se e o que ficou comentou com um interlocutor: “Ele disse que está indo pro Rio para eu pensar que ele vai prá Minas, mas ele vai pro Rio mesmo”.

São mentiras cor-de-rosa, como diz o poeta popular, que não chegam a configurar deslealdade política, mas simples administração do tempo. É o que continua a fazer Aécio, com um olho em Minas e outro na sucessão presidencial – necessariamente nessa ordem.

A este jornalista chegou o recado: “não é exatamente assim, não houve nada de novo que justificasse uma mudança de posição; ser vice não é novidade para Minas, no Senado ele acha que pode ser mais útil”, etc, etc, etc.

Mas, ao final, a volta da dubiedade: “Mas, também não estou dizendo que não possa acontecer mais na frente”, diz o intermediário de Aécio sobre a vice.

Pode ser que ele tenha dito um dia que disputaria o Senado para todos pensarem que ele queria ser vice, mas ele quer mesmo o Senado. E que agora esteja dizendo que pode ser Vice, sim, para que se pense que ele quer o Senado, que ele pode já não querer mais.

Ou seja, sobre político mineiro não se arrisca prognósticos definitivos. Eles exercem a arte da política com base naquilo que ela tem de mais eficiente: o tempo.

Mas este já começa a ficar pouco e as “inconfidências” de interlocutores de Aécio podem merecer aquelas aspas que lhes tiram a casualidade.

O aceno de Aécio chega num momento especialmente importante para Serra, agora empatado nas pesquisas e precisando de iniciar um ciclo mais crítico em relação ao governo Lula.