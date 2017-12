Verdades ou boatos nas redes sociais? Eis a questão…

Em tempos de internet todo mundo vira ofertante de pauta. E algumas, nas redes sociais, viralizam de forma absurda, contaminando parcelas expressivas de cidadãos. No dia 02 de junho uma delas “ganhou o mundo”! A questão é compreender onde está a verdade, e correr atrás do prejuízo ou dos fatos. Assim, no começo da semana passada fui pego de surpresa pela notícia do “Mídia Bahia” de que o prefeito de Oliveira dos Brejinhos, cidade com mais de 20 mil habitantes na micro-região da Boquira, interior da Bahia, havia inaugurado um quebra-molas. Isso mesmo! A foto veiculada pelas redes sociais SEM a matéria completa do portal dava conta de fita e gente bem vestida em cima da lombada, elegantemente pintada de vermelho e amarelo sobre o asfalto empoeirado. Que maravilha! Uma cidade aparentemente tão rica, que exporta mármore imperial para a Europa e tem no quartzo base de parcela expressiva de sua economia, se deixando levar por boatos empobrecidos dessa natureza!

Diante do fato bizarro, imediatamente comecei a escrever um texto irônico sobre o conceito econômico de “bem substituto”, pensando na ideia de que em ano de vacas magérrimas os prefeitos teriam que fazer suas tradicionais inaugurações eleitorais de forma bem mais modesta. Mas pelo visto a coisa não foi bem assim…

De acordo com o portal Bahia Notícias a inauguração da foto disseminada teria ocorrido em janeiro, mas a prefeitura esclarece que não era exatamente um quebra-molas que estava sendo ofertado num lindo dia de sol, roupas coloridas, cabelos arrumados e políticos empilhados. O viral que tomou conta das redes, na verdade, estaria escondendo algo maior: o prefeito estava entregando uma pavimentação asfáltica, um mercado municipal e uma praça no povoado de Flora. E os políticos logo se defenderam, com razão: “você acha que eu ia perder meu tempo inaugurando quebra-molas?”, afirmou o vice-prefeito. Sinceramente falando? Acho! Acho de verdade. Não especificamente falando de Rubens Silveira, o Rubinho, pois sequer o conheço. Mas certamente da classe política brasileira em geral eu não espero nada muito diferente disso. Assim como parcelas expressivas da sociedade não espera.

Juízo de valor à parte, e tenho que controlar meu preconceito aqui, pois parece que errei ao acreditar nos fatos disseminados, fico com a impressão de que tão carcomido quanto o ímpeto de inaugurar qualquer coisa em ano eleitoral é o desejo das oposições disseminarem bobagens pelo mundo, buscando criar polêmicas desnecessárias e falsos fatos. Nesse caso, fico com o sugestivo apelido do prefeito de Oliveira dos Brejinhos, Cleriston Uaide Reis Guedes Pereira do Partido Progressista: Ferrugem. É exatamente assim que percebemos nossa política: enferrujada demais! Até quando?

Abaixo a foto. A defesa do prefeito pode ter absoluta razão, mas da forma como está fica parecendo, efetivamente, que inaugurava-se um quebra-molas…

