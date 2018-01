Prêmio para os vereadores: por uma valorização do Legislativo local

O blog tem se notabilizado, nos últimos anos, por tecer críticas fortes à lógica política de diferentes municípios brasileiros. Mas nem tudo é pancada por aqui. Não foram poucos os textos elogiosos, e aqui temos mais um.

Uma iniciativa do Movimento Voto Consciente em parceria com organizações como a OAB de São Paulo, o laboratório de Políticas Pública da USP e a Associação Paulista de Escolas do Parlamento, retomou o Prêmio de Boas Práticas Legislativas nascido no Instituto do Legislativo Paulista, escola da Assembleia Legislativa de São Paulo, faz alguns anos e esquecido há tantos outros.

O objetivo é localizar, inspirar e reconhecer por meio de uma cerimônia de premiação a ser realizada em dezembro na OAB, vereadores, administradores dos parlamentos e cidadãos que fazem a diferença nas 645 câmaras municipais de São Paulo. O estado tem, ao todo, mais de seis mil vereadores, lembrando que os parlamentos locais são a porta de entrada mais conhecida dos cidadãos na política e a arena mais próxima dos cidadãos. Reconhecer tais iniciativas, e depois as disponibilizar em banco de dados para consulta e espraiamento é essencial. A democracia brasileira deve ter como uma de suas fontes de ação a valorização daquilo que seus representantes fazem, por mais difícil que por vezes seja acreditar nisso. Assim: que os vereadores que produzem algo se aproximem e participem.

Importante salientar que o prêmio não distribui recursos financeiros e tampouco exige qualquer centavo dos seus participantes – ao contrário de algumas premiações picaretas distribuídas em troca de recursos dos políticos Brasil a fora. Aqui não: a coisa é séria, e chama a atenção a constituição de uma banca de nove jurados que será responsável pela avaliação e pelas notas. Algo assim nos inspira a dizer: avança democracia! Fortalecendo parlamentos e representantes, em nome de uma aproximação tão esgarçada.

Mais informações pelo: http://votoconsciente.org.br/premio/