O que os partidos terão em mãos nas cidades

PMDB e PSDB foram os grandes vencedores das eleições municipais de 2016, se é que nesse instante da economia e da política nacionais seja possível comemorar algo. O primeiro manteve sua expressiva marca de mais de mil prefeituras conquistadas, algo que se repete faz anos sem interrupções. Por vezes são cidades menores em termos populacionais, mas a relação entre essas conquistas e suas bancadas legislativas em estados e na Câmara dos Deputados é significativa, e para muitos analistas é isso o que mantém o partido tão forte nacionalmente.

Por sua vez, o PSDB conquistou o que poderíamos chamar de a outra face dessa moeda valiosa. O partido abocanhou quase 30 das pouco mais de 90 cidades em que poderia haver segundo turno. Em 2012, já fizera a maior marca, com 18, enquanto o PT havia ficado com 17. Agora terá 28, enquanto os trabalhadores ficaram com apenas uma. Assim, para além do crescimento, o PSDB assiste à desoxigenação de seu maior rival no plano nacional. A figura 1 é capaz de mostrar o que PSDB, PMDB e PT governarão nos municípios em termos de riqueza. Trata-se de uma representação do tamanho da soma do PIB de cada cidade sob o futuro controle de cada uma dessas três legendas. Claro que o peso de São Paulo é imenso nessa representação, mas Manaus, Porto Alegre, São Bernardo-SP e Barueri-SP ajudam ainda mais os tucanos – lembrando que o PIB paulistano é dez vezes maior que o porto-alegrense. No caso do PMDB a maior conquista econômica é Goiânia, com riquezas inferiores àquelas de Barueri, e no caso do PT sobrou como maior potencial Rio Branco-AC, Rio Grande-RS e Maricá-RJ, por exemplo, que têm cerca de um quinto das forças goianienses cada uma.

Para adensar essa análise faz sentido lembrar que alguns estudos sobre partidos políticos mostram que esse tipo de organização sobrevive à custa de dinheiro público e cargos nas máquinas que governam, ou onde apoiam governos. Como maiores vencedores nessas eleições, mas com cidades de perfis um pouco diferentes, é interessante notar como PSDB e PMDB controlarão fatias bem distintas de orçamentos municipais e suas máquinas de servidores. Não pensemos que a sobrevivência financeira de uma legenda se dá apenas pelo que elas recebem do Fundo Partido – dinheiro público. A grandeza de um partido também se verifica nas fatias orçamentárias e nos departamentos de RH que controlam, e as razões para utilizar tais variáveis para entender a força de uma legenda, infelizmente, não se limitam a aspectos legais e morais.

Longe de fazer qualquer acusação específica sem fundamento, mas quem controla mais dinheiro atrai mais parceiros, o que complementa a lógica da primeira figura sobre a riqueza. Ademais, máquinas pesadas e recheadas de cargos de livre provimento também ajudam demais no funcionamento das organizações, sem querer dizer que todo comissionado terá sua nomeação associada a uma questão eleitoral, partidária etc. A despeito de tais aspectos, a relação de forças municipais partidárias está apresentada na figura 2, ou seja: o que os partidos tomados nessa análise controlarão com as eleições de 2016 e o que controlavam a partir dos pleitos de 2008 e 2012 – essa análise complementa texto publicado recentemente por nós no portal Open Democracy.

O gráfico aqui é bastante claro: o PMDB mantém sua força com milhares de cargos e faixa orçamentária pesada. O PSDB se descola positivamente de suas conquistas passadas e dispara para se tornar a legenda que mais controlará maior orçamento e volume de cargos semelhante ao do PMDB, restando saber se isso possibilitará que tucanos convertam tamanha força em fortuna eleitoral em pleitos seguintes. Em sentido inverso é possível notar a mais absoluta desoxigenação do PT, perdendo espaço expressivo como organização capaz de manter controle sobre recursos essenciais aos partidos – orçamento e cargos de confiança nas máquinas. De quebra, para ilustrar certo crescimento, colocamos no gráfico o PRB, que conquistou a segunda maior cidade brasileira com Crivella no Rio de Janeiro. A legenda controlará fatia orçamentária superior à do PT, ficando aqui a dimensão do que de fato ocorreu com os trabalhadores.