Quem Faz

Humberto Dantas, cientista político, doutor pela USP e pesquisador da FGV-SP. Coordenador da pós graduação em Ciência Política da FESP-SP e do Master em Liderança e Gestão Pública do CLP. Eder Brito, jornalista, mestre em administração pública e coordenador de projetos na ONG Oficina Municipal, trabalha desde 2003 na gestão pública e política municipal Camila Tuchlinski, jornalista, psicóloga, radialista há mais de uma década e apresentadora da Rádio Eldorado. Marcos Silveira, administrador público especialista em gestão pública e liderança. Cofundador e diretor executivo da Datapedia.info Patricia Tavares, administradora publica, doutora em organizações, professora do Insper e da FGV-SP. Cofundadora da Datapedia.info