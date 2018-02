Orçamento Participativo é pra participar!

Várias capitais brasileiras discutem a elaboração das propostas orçamentárias para o ano de 2015. Em cidades como Curitiba, 5.485 sugestões foram encaminhadas pelo povo em nove consultas públicas. Em São Paulo, neste sábado, dia 30 de agosto, e em 6 de setembro, 32 audiências serão realizadas simultaneamente nas subprefeituras. A participação dos moradores nesse tipo de ação tem crescido, mas poderia ser maior!

Na capital paulista, o ciclo começou em 16 de junho, na reunião do Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos. O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê a receita e fixa a despesa da Prefeitura para o ano seguinte. Sabe aqueles buracos na rua e que você sempre reclama? Ou a falta de creches, que chegou a ser objeto de reivindicação do próprio Judiciário paulista? E quando chove muito no início do ano e ocorrem as enchentes, deixando milhares de pessoas desalojadas? Com as audiências públicas, o cidadão tem a oportunidade de sugerir qualquer tipo de melhoria na cidade: de recapeamento de ruas e avenidas a criação de centros de educação infantil.

Neste ano em Curitiba, os cidadãos enviaram sugestões por telefone, presencialmente nas unidades e pela internet. Aliás, a prefeitura curitibana, que está sempre antenada nas redes sociais, abriu canal de comunicação via Twitter e Facebook. As áreas em que os moradores pediram mais investimentos, pela ordem, foram: vias públicas (20,07%), segurança (16,39%), saúde (10,54%), trânsito (10,41%) e esporte e lazer (7,68%). E, em plena era em que não se vive sem internet, quase três mil pessoas estiveram presentes nas audiências públicas, de 15 a 25 de julho. Entre os projetos pedidos em 2013 e que saíram do papel está o recapeamento do asfalto da rua Pedro Gusso, que liga o bairro Novo Mundo até a CIC. O que ainda falta acontecer é a implantação de quatro novos Centros Municipais de Educação Infantil na região.

Em São Paulo, a LDO estima receita total de R$ 49,2 bilhões em 2015. É uma bolada? Quase nada para uma metrópole que ainda precisa avançar em várias áreas! Além do mais, o valor representa queda de mais de um bilhão em relação ao orçamento previsto para ser executado neste ano. Lembra da polêmica em relação ao aumento do IPTU, que foi barrado na Justiça? Pois é, essa redução da Lei de Diretrizes Orçamentárias é atribuida a suspensão do reajuste do imposto. Bom, sendo ‘dinheiro de pinga’ ou não, o importante é dar pitaco no destino dessa grana. E, como o espírito do otimismo às vezes reina em mim, vou postar aqui a relação dos endereços em que serão realizadas as audiências públicas na capital paulista para você participar…vamos lá! A fonte é o site: www.capital.sp.gov.br.

Programação das Audiências Públicas do dia 30 de agosto de 2014

Horário Subprefeitura Local

Das 9h30 às 12h30 Aricanduva/ Vila Formosa Auditório da Subprefeitura de Aricanduva/ V. Formosa (R. Atucuri, 699 – V. Carrão) Das 9h30 às 12h30 Casa Verde Centro Cultural da Juventude – CCJ (Av. Dep. Emilio Carlos, 3641 – V. Nova Cachoeirinha) Das 9h30 às 12h30 Freguesia do Ó/ Brasilândia Auditório da Subprefeitura Freguesia do Ó/ Brasilândia (Av. João Marcelino Branco, 95 – V. Nova Cachoeirinha) Das 9h30 às 12h30 Ipiranga Auditório da Subprefeitura de Ipiranga (R. Lino Coutinho, 444) Das 9h30 às 12h30 Itaquera Auditório da Subprefeitura de Itaquera (R. Augusto Carlos Bauman, 851) Das 9h30 às 12h30 Penha Auditório da Subprefeitura da Penha (R. Candapuí, 492) Das 9h30 às 12h30 Santana/Tucuruvi Auditório da Subprefeitura de Santana/Tucuruvi (Av. Tucuruvi, 808) Das 9h30 às 12h30 Vila Maria/ Vila Guilherme Auditório da Subprefeitura V.Maria/V.Guilherme (R. General Mendes, 111) Das 15h às 18h Cidade Tiradentes CEU Água Azul (Av. dos Metalúrgicos, 1262) Das 15h às 18h Ermelino Matarazzo Auditório do Hospital Prof. Dr. Alípio Correa Neto(Al. Rodrigo de Brum, 1989) Das 15h às 18h Itaim Paulista Auditório da Subprefeitura do Itaim Paulista (Av. Marechal Tito, 3012 – Jd. Miragaia) Das 15h às 18h Jaçanã/Tremembé Auditório do Hospital Geriátrico (Av. Luis Stamatis, 103 – Portão 2 – Jaçanã) Das 15h às 18h Perus CEU Perus (R. Bernardo José Lorena s/n) Das 15h às 18h Pirituba/Jaraguá Auditório da Subprefeitura Pirituba/Jaraguá (R. Luiz Carneiro, 193 – 3º and.) Das 15h às 18h São Mateus Auditório da Subprefeitura de São Mateus (R. Ragueb Chofhi, 1400) Das 15h às 18h São Miguel Paulista Auditório da Subprefeitura de São Miguel (R. Dona Ana Flora Pinheiro de Souza, 76)

Programação das Audiências Públicas do dia 06 de setembro de 2014

Horário Subprefeitura Local