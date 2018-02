Numa viagem à Alemanha em 2010 um grupo de prefeitos conversava sobre emendas parlamentares destinadas às suas cidades por deputados estaduais. Um deles estava preocupado com o fato de seu eleitorado ser pequeno e ele ter conseguido dinheiro para obras com mais de um parlamentar. Como faria para agradecer nas urnas? A estratégia era separar o seu grupo: alguns vereadores pediriam votos para um deputado, outros para outro, o vice para um terceiro e ele “para todos”. Parecia simples entender, na prática, um pouco da lógica das emendas.

Faz alguns meses, no entanto, um escândalo deflagrado pela Polícia Federal e relacionado ao asfalto veio à tona. Cidades paulistas receberiam dinheiro de parlamentares e contratariam empresas envolvidas no esquema. Além de estrada, o grupo parece ser especialista em distribuir dinheiro para políticos que contribuem com o esquema. Os parlamentares estariam entre eles, é claro. Assim, não é apenas voto, mas também dinheiro o que motiva os deputados no destino de seus recursos locais. A equação é simples: enquanto se levanta recurso de um lado do estado se investe nas eleições em seus currais eleitorais de outro. Aldo Rebelo, ministro dos Esportes, parece exemplificar o fenômeno. Envolvido nas investigações, o deputado federal eleito por São Paulo com 132 mil votos em 2010 captou votos em um local e despejou dinheiro onde sequer foi lembrado – ele nega as denúncias. Mas se comprovadas, entenderemos ainda melhor o modo de operar dos deputados e suas emendas. Perceba: dois meses antes de assumir o ministério o parlamentar destinou R$ 1,2 milhão em emendas para quatro cidades de São Paulo com o objetivo de realizar obras que foram executadas pelas empresas investigadas. Seria uma forma de agradecer os votos de 2010 ou um investimento futuro?

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em Guaraci ele obteve 265 votos, ou 2,8% dos eleitores. Em Cajobi foram 14 minguados eleitores, ou 0,2% dos votos. Já em Lourdes o total foi deprimente: zero. Cada uma delas recebeu R$ 140 mil. E os outros R$ 800 mil? Todos para Jales, onde Aldo capturou 75 votos, ou 0,3% do total. Nesse caso, destaque para o fato de todas elas ficarem na região de São José do Rio Preto, famosa nas investigações da política federal sobre a chamada Máfia do Asfalto. Mas onde Aldo concentrou votos? No eixo Assis-Jaú, distante cerca de 200 km da área beneficiada. Especificamente em Platina, Palmital e Pederneiras o candidato ficou com mais de 15% dos votos locais, atingindo 21% nessa última. O que representaria o interesse em outras terras? O deputado estadual de São Paulo, Roque Barbieri, que denunciou a “venda de emendas” e aparece envolvido no escândalo, diria que se trata de uma tentativa de “roubo de eleitorado”. Seria essa a estratégia correta? Eleitorado tem mesmo dono? Difícil saber, mas se a lógica da boa vizinhança é aquela que melhor explica o fenômeno, Aldo deveria calcular melhor suas relações. Cajobi, Guaraci e Lourdes têm, juntas, menos de 20 mil eleitores, insuficiente para eleger um deputado estadual, quiçá um federal. A resposta talvez possa estar na origem das palavras. O parlamentar tinha como projeto de lei, em plena era da globalização, frear o estrangeirismo na língua portuguesa. Nesse caso, Cajobi quer dizer monte verde em tupi, e no jargão popular um monte de verdinhas é tudo o que uma campanha mais deseja.