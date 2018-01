O custo da indignação

“Desses 500 milhões, 600 milhões que estamos falando aqui, tirando 15 milhões o resto é tudo propina.

28 partidos.

Desmembrados para 1.829 candidatos.

Elegemos:

179 deputados estaduais de 23 Estados diferentes

167 deputados federais de 19 partidos

Demos propina para 28 Senadores da República

E demos propina para 16 Governadores eleitos.

Sendo 4 do PMDB. 4 do PSDB. 3 do PT. 2 do PSB. 1 PP e 1 do PSD.”

Depoimento de Ricardo Saud, chefe de operações de propinas da JBS (veja o vídeo aqui).

As cifras são impressionantes e mostram o “apagão” sistêmico em que nosso país se encontra. Uma paulada de R$ 600 milhões que assusta, desencoraja e frustra. Contudo, essa cifra é uma fina camada perto do retorno estimado para esse “investimento”. No meio da indignação que sentíamos, resolvemos projetar o retorno estimado para esses “600 milhões que estamos falando aqui”.

Fizemos a soma dos Orçamentos Estaduais dos 16 estados mais o valor proporcional dos custos legislativos dos Senadores, Deputados Federais e Deputados Estaduais (em 2015 – com base nos valores do FINBRA 2015 e em 2017 a partir dos dados Orçamento Cidadão 2017).

Importante ressaltar que não incluímos as emendas parlamentares neste cálculo (cada parlamentar teve direito em 2015 a R$ 10 milhões por ano para emendas que venha a propor). Com a inclusão dos repasses desses dados, a tendência é que alguns bilhões seriam adicionados.

Ao todo encontramos o impressionante valor de:

R$ 547.565.711.240,68 (Quinhentos e quarenta e sete bilhões, quinhentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e onze mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos) – POR ANO.

O estudo e dimensão financeira da delação JBS é importante para qualificar o debate. Por ano são: R$ 547 Bilhões

Mais de meio trilhão. Por ano.

Ao tomar conhecimento deste número, pergunte-se:

Que sistema é esse no qual depositamos nossas esperanças?

Quanto custa sua indignação? E o que vamos fazer a respeito?

*Feito em parceria com Patricia Tavares

Nota de cálculo:

R$ 547.565.711.240,68 (Quinhentos e quarenta e sete bilhões, quinhentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e onze mil, duzentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos)

Governadores:

Com base nos dados da Eleição 2014 e financiamento de campanha do Estadão, encontramos os dados de financiadores de campanha dos Governadores eleitos em 2014.

Fontes:

A partir da lista de Saud, encontramos os seguintes “Estados JBS”.

14 Governadores cujas doações da JBS foram diretas aos candidatos eleitos:

PSDB – Mato Grosso do Sul – JBS fez a maior doação da campanha com R$ 10.500.000,00

PSDB – São Paulo – JBS como 2º maior doador da campanha com R$ 2.999.902,00

PMDB – Rio Grande do Sul – JBS fez a maior doação da campanha com R$ 2.684.250,00

PMBD – Rio de Janeiro – JBS como 2º maior doador com R$ 2.440.000,00

PMDB – Alagoas – JBS como 4º maior doador com R$ 1.322.632,00

PMDB – Roraima – JBS como 6º maior doador com R$ 652.649,00

PSDB – Paraná – JBS como 3º maior doador da campanha com R$ 1.001.000,00

PT – Minas Gerais – JBS fez a maior doação da campanha com R$ 5.987.981,00

PT – Ceará – JBS fez a maior doação da campanha com R$ 7.337.039,00

PSB – Paraíba – Alpargatas fez a maior doação da campanha com R$ 3.800.000,00

PSB – Distrito Federal – JBS como 3º maior doador da campanha com R$ 852.816,00

PP – Roraima – JBS como 2º maior doador com R$ 200.000,00

PSD – Rio Grande do Norte – JBS fez a maior doação da campanha com R$ 8.500.000,00

PSD – Santa Catarina – JBS como 2º maior doador com R$ 2.828.738,00

2 Governadores em que a JBS foi a maior doadora da coligação partidária:

PSDB – Pará – JBS como maior doador da coligação da campanha com R$ 1.500.000,00 – segundo fonte às claras 2014

PT – Acre –JBS como maior doador da coligação da campanha com R$ 1.225.000,00 – segundo fonte às claras 2014 http://www.asclaras.org.br/@candidato.php?CACodigo=1534395&cargo=3&ano=2014

Total de Orçamento somado destes 16 Estados, segundo Finbra 2015

R$ 542.438.306.266,32

Deputados Estaduais:

O Brasil tem 1.059 Deputados Estaduais.

Calculamos a soma do Orçamento Legislativo dos 26 Estados, com base no Finbra 2015. O valor encontrado foi de R$ R$11.319.752,56 por Deputado Estadual.

Assim, fizemos o proporcional de 179 deputados, com o valor total de R$2.026.235.708,60

Deputados Federais:

O Brasil tem 513 Deputados Federais.

Calculamos a soma do Orçamento do Congresso Nacional do Governo Nacional, com base no Orçamento Cidadão 2017. O valor encontrado foi de R$ 10.260.752,56 por Deputado Federal, sem incluir as emendas parlamentares.

O proporcional de 167 deputados tem o valor total R$ 1.713.000.0000,39

Senadores:

O Brasil tem 81 Senadores.

Calculamos a soma do Orçamento do Senado Nacional, com base no Orçamento Cidadão 2017. O valor total encontrado foi de R$ 47.850.000,56 por Deputado Federal.

O proporcional de 28 senadores tem o valor total R$ 1.339.920.000,00

