Mudanças no BLOG do Humberto Dantas

Esse blog não deveria chamar BLOG do Humberto Dantas, mas sim ter um nome ligado ao esforço coletivo de seus autores em busca de trazer pra todos aqui um pouco do que ocorre de curioso em termos políticos e administrativos nas cidades brasileiras. Assim, o foco de nosso espaço é o município, e talvez exista então algo de pedagógico em ter esse nome: mostra que assim como em nossa cultura política, parece existir uma centralidade pessoal que escapa dos reais aspectos a serem tratados. É assim no Brasil, que tem dificuldade tamanha em institucionalizar impessoalmente suas políticas públicas e avanços.

Assim, ponho minha cara aqui, como agente catalizador de uma rede de colaboradores fantástica e tocamos em frente. Por sinal, depois de alguns anos vamos mudar MUITA coisa nesse espaço. Depois de quase 500 textos – isso mesmo, quase meio MILHAR de textos escritos no blog – eu, a Camila e o Eder vamos receber novos parceiros e rearranjar nossas agendas. O blog funcionará da seguinte maneira: eu continuo publicando, sempre que possível, às segundas-feiras; a Camila e o Eder vão se revezar nas sextas-feiras, e nossos dois convidados entrarão se alternando nas quartas-feiras. Mas quem são eles? Ou do que se trata? A resposta é: gente MUITO qualificada e uma iniciativa genial.

Patricia Tavares é doutora em organização, administradora pública, professora da FGV e do Insper, e minha colega na pós-graduação Master em Gestão e Liderança Pública (MLG) do CLP que estreou blog recente no Estadão. Recentemente esteve em Oxford para aprofundar seus estudos. Craque das grandes!

Marcos Silveira é administrador público e formou-se conosco no MLG. Foi aluno de Patrícia e meu. Tivemos a honra de contribuir com sua formação, e ele foi muito além desses conhecimentos.

Juntos, nossa nova dupla criou o DATAPEDIA, uma base de dados com mais de 10 bilhões de informações – estamos chamando de informação cada dado numérico ali contido – sobre os mais de 5,5 mil municípios brasileiros. Ali tem praticamente tudo, e a base está crescendo. Em apenas um dia de portal no ar mais de 300 mil acessos. Um verdadeiro sucesso que trazemos aqui para o BLOG do Humberto Dantas pra falar de Município, é óbvio.

Assim, desejamos as boas vindas aos nossos parceiros e comemoramos o aumento de nossa equipe com a manutenção dos brilhantes jornalistas que aqui estavam e continuarão. Vamos em frente! Avança, a partir do município, democracia!