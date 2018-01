Lá no Beco do Cotovelo

As redes sociais na internet e as seções de comentários do noticiário na web viraram um dos points favoritos do brasileiro para debater política e questões da vida pública. Mesmo com essa crescente tendência, ainda existem locais no país em que é possível fazer isso ao vivo, cara a cara, olho no olho. O Beco do Cotovelo, localizado no centro de Sobral, no Ceará é um destes tradicionais pontos de encontro e debate.

O beco é um “corredor” com bares e outros tipos de comércio e tem um nome meio óbvio, pois só confirma o formato do lugar. Há uma pequena curvatura no centro, dando um aspecto “cotovelar” para quem enxerga o espaço de uma vista aérea. Especial mesmo é a vocação do lugar, que se tornou passagem obrigatória de quem quer entender a agenda política da cidade e, principalmente, fazer política ou campanha eleitoral em Sobral. Um local agradável, em que as pessoas sentam-se à mesa do bar para tomar alguma coisa ou simplesmente passam por ali para reencontrar conhecidos e debater a cidade. E é assim que funciona. No lugar das tradicionais discussões sobre o futebol profissional, discutem-se as últimas ações da Prefeitura na área de educação. Ao invés de um bate-papo descompromissado sobre a situação meteorológica, um intenso bate-boca sobre quais vereadores estão indo bem na Câmara Municipal. Quase uma Àgora grega, só que com cerveja, quitutes da culinária local e sotaque cearense acentuado. Uma bonita manifestação de cultura política que não se vê em qualquer município brasileiro.

Durante a última campanha eleitoral no país, o Beco foi palco de duas ações políticas que confirmam a “politização” do local. Em setembro, já com a agenda intensa depois da morte de Eduardo Campos, Marina Silva agendou compromisso de rua em Sobral, especificamente no Beco do Cotovelo. A família Ferreira Gomes (dos famosos irmãos Ciro e Cid), apoiadores de Dilma Roussef não teve dúvidas: agendaram compromisso para o mesmo dia, local e horário, para provocar um debate literalmente direto no Beco. Ciente do peso do apoio dos irmãos na cidade, da vasta vantagem petista em solo sobralense e da importância de ter o Beco “ocupado” por apoiadores da atual presidenta, Marina acabou cancelando o compromisso de rua em Sobral e fez apenas um evento em local fechado.

Apesar de agora eleito, o então candidato petista ao governo, Camilo Santana também sentiu o peso do Beco do Cotovelo e sua repercussão na mídia local. Em data agendada para um debate televisivo entre os candidatos, o Beco amanheceu cheio de… penicos. Acusado de participar de um esquema de desvios de recursos destinados a obras de banheiros públicos, o candidato foi vítima do bem-humorado protesto. Os penicos “deixados” no ponto mais famoso de Sobral traziam afixada a frase “Cadê os banheiros?”. Por falar em debate, aliás, a importância daquele município e do Beco do Cotovelo para a política cearense é tão grande que o debate televisionado entre os candidatos ao Governo do Estado foi o único não realizado em uma capital. A transmissão foi em uma afiliada do SBT em Sobral. Com tanta vida própria e tão influente na dinâmica política do município, o local viu nascer a Associação dos Amigos do Beco. Expedito Vasconcelos, Presidente da Associação foi “eleito” Presidente do Beco.

Se acreditamos mesmo que o exercício da democracia tem o potencial de se desenvolver “melhor” em nível local, em uma esfera mais próxima das pessoas e do dia-a-dia da população, o Beco é um belo símbolo, a ser avaliado. Uma prova de que as pessoas podem ocupar espaços da cidade e dedicar ao menos uma parte de seu dia para debater assuntos de interesse público. Demorou, mas o local se tornou uma referência disto, mas do que referência de qualquer outra coisa. O que fazer para que outros becos sejam ocupados e se transformem em bonitos espaços de cidadania e saudável embate político como este?