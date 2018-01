Impunidade é pouco

Há dois dias estou com um nó entalado na garganta. Eu e boa parte da sociedade brasileira. Isso porque a instância máxima da Justiça deste País decidiu anular o caso Celso Daniel. O então prefeito de Santo André, na Grande São Paulo, foi executado a tiros em 2002, em um crime muito mal explicado. A polícia alega que tratou-se de um crime comum. Para o Ministério Público de São Paulo, teve motivação política. Dos sete acusados, seis foram submetidos a júri popular e condenados a penas entre 18 e 24 anos de prisão. O único que não enfrentou o Tribunal do Júri foi Sérgio Gomes da Silva, o Sombra, empresário acusado de ser o mandante do assassinato.

E só o juiz sabe o quanto foi difícil instalar e executar tais julgamentos. Isso porque inúmeras testemunhas foram ameaçadas no decorrer do processo e desistiram de comparecer em plenário (eu cobri alguns deles e presenciei o fato). Outros cúmplices não identificados pela polícia na fase de inquérito e que deram ‘proteção’ aos criminosos foram mortos (alguns dentro de penitenciárias, outros em suas casas). Ou seja, todos que estavam envolvidos direta ou indiretamente no caso entraram para a lista de ‘queima de arquivo’.

O irmão do prefeito, Bruno José Daniel Filho, e a cunhada, Marilena Nakano, além de seus três filhos, deixaram o Brasil em 2006. Todos foram ameaçados de morte por insistir na elucidação do sequestro e da morte do petista.

Só para relembrar brevemente o caso que ganhou repercussão no Brasil e no mundo, Celso Daniel era prefeito de Santo André pelo PT e foi assassinado em 18 de janeiro de 2002. Ele saía de uma churrascaria nos Jardins, em São Paulo, quando foi perseguido por três carros. Apesar de estar em um veículo blindado, tiros foram disparados contra os pneus e vidros traseiro e dianteiro. Sérgio Gomes da Silva, que era o motorista, disse que na hora a trava e o câmbio da Pajero não funcionaram. Os bandidos levaram só Celso Daniel, deixando Sombra para trás, intacto. Dois dias depois, o corpo de Celso Daniel foi encontrado em uma mata na cidade de Juquitiba, com onze tiros. Peritos também notaram detalhes pouco divulgados: a cueca do prefeito estava virada ao contrário (a mensagem significa, no mundo do crime, traição).

Antes de ser morto, Celso Daniel havia descoberto um esquema de propina na área de Transportes de Santo André e que o dinheiro estava indo para o PT. Lembramos que o ano de 2002 foi emblemático para o partido pois, nove meses depois do assassinato, Luís Inácio Lula da Silva conquistara a presidência da República pela primeira vez. O sindicalismo no ABC Paulista, em especial nas cidades de Santo André e São Bernardo do Campo, marcou a história política brasileira entre as décadas de 1970 e 1980. Um dos nomes de destaque era o do ex-líder sindical.

Santo André, portanto, município sob a responsabilidade de Celso Daniel, havia contribuído muito para a grande conquista! Como poderia estar nas páginas policiais às vésperas de uma eleição nacional? Um crime que trazia à tona um esquema de propina para beneficiar o PT?

Para encurtar muito essa conversa (daria uma trilogia), 12 anos nos separam dos fatos. Por que Sérgio Gomes da Silva é o único acusado a não enfrentar o Tribunal do Júri? O advogado Roberto Podval, que defende o réu, conseguiu convencer os ministros do Supremo Tribunal Federal argumentando que, durante a fase de instrução do processo, não lhe foi dada oportunidade de fazer perguntas aos outros acusados. Podval e outros advogados de defesa argumentaram ao STF que o juiz de primeiro grau da Comarca de Itapecerica da Serra não os autorizou a participar dos interrogatórios.

Na última terça-feira, os ministros Marco Aurélio Mello e Dias Toffoli foram favoráveis aos argumentos das defesas. Luís Barroso e Rosa Weber não discutiram o mérito, mas também não aceitaram o habeas corpus. Com o empate, prevalece a defesa.

Agora, o processo de milhares e milhares de páginas, muitos mortos (sem explicação) e dezenas de ameaças terá de ser REFEITO! Isso mesmo, desde a fase dos primeiros inquéritos. Como lidar com os condenados que já estão cumprindo pena? Bom, ao que tudo indica, um caso que caminha para a prescrição.

O ‘nó na garganta’ que citei na primeira frase do texto provavelmente não vai se desfazer até a segunda quinzena de janeiro. Isso porque o ‘trio’ Humberto Dantas, Eder Brito e Camila Tuchlinski entrará em férias e voltará a partir de 19 de janeiro. Até lá! E avança, Democracia!