Férias no blog… bom Descanso

E se você fosse apresentado ao município de Descanso? Acreditaria que ele existe? E se lhe perguntassem em qual estado fica? Certamente, com todas as brincadeiras que fazem quando o assunto é a preguiça, a primeira resposta seria Bahia e a imagem remeteria a uma bela praia. Mas quem disse que esse descanso não é merecido? Ou essencial após um grande esforço? Descanso existe sim, fica em Santa Catarina e parece que foi necessário. Conta a história que lá a Coluna Prestes, esgotada, parou às margens do Rio Macaco Branco. E apesar de ficar no Brasil, sua trajetória é facilmente confundida com a de outros dois países.

Em sua história, impactada pela lógica da imigração, Descanso também se chamou Nova Polônia, ou Vila Polonesa. Uma rápida passada pela lista de candidatos a vereador de 2012 e lá estão sobrenomes que não deixam dúvidas quanto às origens: Dutkievicz, Stasiak, Jeziur etc. Tais nomes lembram as figurinhas de futebol nos álbuns da Copa do Mundo quando o assunto é algum selecionado do leste europeu. Claro que especialistas podem argumentar que algum desses nomes é eslovaco e não polonês, mas para o caso brasileiro é como observar um loiro de pele bem branca, quase rosa, caminhando e chama-lo de alemão. Tá valendo!

O outro país é a Argentina. A cidade fica tão ao oeste do estado, naquele afunilamento do mapa catarinense em direção à província de Missiones, que não fosse o cansaço e talvez ficasse fácil chegar ao país vizinho numa esticada só. Coloque “Descanso, Santa Catarina” no “Google Maps”, aperte três vezes o botão indicativo de menos zoom e lá está a fronteira com o país vizinho – com “los hermanos”. Na verdade, se a cidade tivesse escolhido a coligação encabeçada pelo PT à prefeitura talvez tivesse chegado facilmente em Buenos Aires: “pra frente Descanso”. Pra frente? Descansar simboliza parar, estacionar, dar um tempo. Pois é isso o que faremos. O blog do Humberto Dantas volta dia 13 de janeiro com o bom humor habitual. Boas festas, Feliz 2014 e bom Descanso.