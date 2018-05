Avenida de Sorocaba “muda de nome” para não “ofender” bispo

Construída à margem do rio que dá nome à cidade, a avenida Dom Aguirre não pode mais ser chamada de ‘marginal’. O vereador Carlos Leite, do PT, é autor do projeto que proíbe o uso da denominação “Marginal Dom Aguirre”. Detalhe: todo mundo na cidade fala “Marginal Dom Aguirre” há mais de 40 anos! O petista argumenta que o termo ofende a memória do bispo d. Aguirre, homenageado com a denominação da via pelo trabalho religioso e cultural feito na região. Ora, é como se a gente xingasse o religioso, na visão do vereador de Sorocaba.

O nobre parlamentar realmente tem tempo de sobra para refletir sobre questões que de fato mexem e atrapalham a vida dos moradores de Sorocaba. Será que alguém na cidade já pensou dessa forma ou proferiu o nome da avenida com o tom maldoso imaginado por Carlos Leite? Dom Aguirre, aquele “marginal”? Ah, não é possível! Seria o mesmo com as marginais do rio Tietê e do Pinheiros, na capital paulista, já pensou? ”Tietê…aquele marginal!”

O vereador disse que atende a pedidos da comunidade católica, incomodada com a associação do nome do bispo à palavra ‘marginal’, que também pode ser associada à criminoso. Porém, de acordo com o dicionário, marginal significa “aquilo que está às margens de alguma coisa” também. Outro argumento de Carlos Leite é a existência de uma lei de 1988 e que já proibia o uso do termo em placas indicativas da avenida.

O projeto do vereador foi aprovado pela Câmara Municipal. O texto proíbe a citação em comunicações oficiais, produtos publicitários e jornalísticos, mas produzidos pelos órgãos da administração. Ufa!

Mas quem foi o Dom Aguirre? José Carlos Aguirre nasceu em 1880 e foi o primeiro bispo de Sorocaba. Ele criou uma fundação de ensino com a Uniso, atual Universidade de Sorocaba. O que ele diria sobre isso?