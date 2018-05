A cidade educadora, na pátria educadora

Participação especial do Historiador e pós-graduado em Ciência Política Thiago Rocha (co-autor do texto)

O Brasil adotou nesse atual governo o lema de Pátria Educadora. E municipalmente Santo André é reconhecida mundialmente como Cidade Educadora pela Associação Internacional das Cidades Educadoras. Assim, de forma bastante “coerente”, nação e cidade seguem firmes em seus desafios de contradizerem-se. O Brasil, por exemplo, mantém privilégios assombrosos para servidores de sua justiça e de seu parlamento, enquanto corte gastos de pesquisadores, sobretudo alocados em universidades internacionais.

Já Santo André, imagina-se que valorize os servidores da educação e que os remunera bem. Contudo, na última terça-feira, o prefeito Carlos Grana (PT) formalizou uma lei no mínimo esquisita. A matéria regulamenta a nova tabela de funções comissionadas (não necessitam de concurso público) da Câmara Municipal de Vereadores. Nela, o cargo de Assessor de relações comunitárias I – isso mesmo, existe um assessor de relações comunitárias num organismo que deveria apenas legislar e fiscalizar – terá remuneração mensal de R$ 3.599,43, sem exigência de escolaridade para exercer cargo de livre nomeação.

Até aqui nada parece errado (será?), mas o valor ultrapassa os vencimentos de professores recém-admitidos na rede municipal de ensino da “Cidade Educadora”, o que causa espanto. De acordo com informações da Prefeitura, divulgadas pelo jornal Diário do Grande ABC, atualmente o salário inicial dos docentes varia entre R$ 1.412 e R$ 2.812, dependendo da jornada. O cargo na Câmara, que descreve apenas como pré-requisito Ensino Fundamental incompleto paga muito mais. Conforme dados oficiais, o piso da hora-aula é de R$ 14,06 para o magistério e R$ 17,07 para a licenciatura. Percebe? O professor, que precisou estudar para chegar onde precisava, ganha menos que o aluno que, pelo nível de escolaridade requerido, sequer precisou ter ido à escola da cidade educadora, da pátria educadora.

O lamentável é que o projeto de lei foi aprovado por unanimidade pelo Legislativo e sancionado pelo Executivo. E não paramos por aí. Cada um dos 21 vereadores da Casa pode ter até quatro assessores comunitários entre os 11 assessores disponíveis. Se multiplicarmos o salário pago ao assessor comunitário por esses quatro cargos, e depois por 21 vereadores, Santo André gastará o equivalente a mais de 100 professores da rede municipal de ensino.

Em defesa da medida, o presidente do Legislativo, bispo Ronaldo de Castro (PRB), diz ao Diário que: “estamos seguindo as exigências do MP (Ministério Público) e do TCE (Tribunal de Contas do Estado), inclusive com a extinção de cargos. Foram cortados dois por gabinete, 42 no total”. E acrescenta sobre o nível escolar: (a medida) “deu condições de ter ou não (escolaridade), fica no básico para caso tenha alguém que fez até a 7ª ou 8ª série não fique impossibilitado (de exercer a função), mas, geralmente, é ocupado por pessoa com grau de escolaridade”. E jogou a responsabilidade das indicações para os colegas: “Cabe ao vereador definir.” É claro que cabe. Sabemos bem como isso funciona e o que é exigido desses assessores em boa parte do Brasil em termos de trabalho e remuneração. Falta, nesse caso, apenas Santo André combinar com os cidadãos o que de fato entende por “Cidade Educadora”.