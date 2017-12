Humberto Dantas

O que significa depender tanto do poder público no mundo do trabalho

Faz alguns anos me tornei fã incondicional do filme “Porta a Porta – a política em dois tempos” do pernambucano Marcelo Brennand, de quem eu me tornaria amigo com muito orgulho. Trata-se de um documentário com roteiro absolutamente fiel à parte do que explica claramente a lógica política nacional. Passei, a partir de então, a