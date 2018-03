Desafios e incertezas das organizações no século 21: a era das vantagens temporárias.

Antonio Gelis Filho, professor do Departamento de Administração da Eaesp-FGV.

Em seu livro “O Longo Século XX”, o sociólogo italiano Giovanni Arrighi sustentava, já em 1994, que o cenário geopolítico global passava por uma grande transformação. Segundo ele, o poderio norte-americano, embora enorme, já não era suficiente para que os Estados Unidos detivessem a hegemonia mundial. O máximo que esse poder podia alcançar era a dominação mundial. A diferença entre as duas, explicava Arrighi baseando-se em conceitos gramscianos, está na boa aceitação da liderança do hegemon por aqueles a ele subordinados, algo que não acontece na dominação. Uma potência dominante, mas não hegemônica, enfrenta custos mais altos para fazer valer seu poder, seja na esfera militar, econômica ou geopolítica.

A tese parecia um absurdo para muitos. Estávamos no auge da euforia que se seguiu ao final da Guerra Fria, quando o professor norte-americano Francis Fukuyama fazia sucesso com seu livro O Fim da História e o Último Homem, publicado em 1992, no qual afirmava que poderíamos estar vivendo “o fim da história como tal”, pois a democracia liberal ocidental seria a ideologia final da humanidade, com sua expansão por todo o globo sendo tudo o que restava de histórico a acontecer.

Então tudo mudou. As crises financeiras do México (1994) e da Rússia (1998), o estouro da bolha das dotcom em 2000, o ataque às torres gêmeas em Nova York em 2001, as atrapalhadas guerras do Iraque e do Afeganistão que a ele se seguiram e seus terríveis desdobramentos, a Guerra da Ossétia do Sul em agosto de 2008, quando a Rússia anunciou ao mundo sua volta à condição de potência geopolítica, a ascensão da China à condição de potência econômica sob a liderança de um Partido Comunista que resistiu ao fim da Guerra Fria e, finalmente, a crise financeira de setembro 2008 e suas consequências que continuam a ser sentidas, tudo isso parecia confirmar a tese de Arrighi.

Outro sociólogo, o norte-americano Immanuel Wallerstein, criador da análise de sistemas-mundo e ex-presidente da Associação Sociológica Internacional, vai ainda mais longe. Para ele, vivemos em um período de transição caracterizado pelas incertezas profundas decorrentes do desmantelamento daquilo que ele chama de “sistema-mundo capitalista”, cujas origens remontam ao século XVI e que inclui o conjunto de instituições econômicas, sociais e culturais que formam nossa percepção daquilo que é “normal”. Em sua coluna quinzenal, publicou recentemente um texto intitulado “É Doloroso Viver em Meio ao Caos”, no qual afirma que “o sistema-mundo está em uma situação muito difícil e isso está causando sofrimento à maior parte da população mundial”. Wallerstein também afirma nesse texto que os experts e os políticos atuais tentam desesperadamente exagerar a importância de qualquer melhora temporária nos indicadores que costumamos utilizar.

Para o cidadão comum, a percepção é a de que vivemos em um mundo que não funciona mais como deveria funcionar. Pois bem, é nesse ambiente de incerteza e de insegurança generalizadas que devem atuar as pessoas em posição de decisão dentro de organizações públicas e privadas. Há algum conceito que possa guiá-las, servindo como uma orientação geral à qual as especificidades de cada caso possam ser adaptadas? Talvez sim.

Em 2010 o Strategic Management Journal, talvez a mais respeitada publicação acadêmica sobre gestão estratégica, publicou um número especial intitulado A Era da Vantagem Temporária. Esse conceito, o da vantagem competitiva temporária, talvez possa cumprir esse papel de orientador geral da gestão em nossos tempos desafiadores. Embora pensado para organizações com fins lucrativos, pode ser adaptado para a gestão pública ou do terceiro setor. Em sua essência, formaliza aquilo que muitos gestores percebem no cotidiano atual: precisamos aprender a gerenciar estrategicamente nossas organizações em um contexto no qual as regras do jogo mudam rapidamente. Por “regras do jogo”, aqui, devemos entender as condições econômicas, geopolíticas, sociais, políticas e tecnológicas que definem o ambiente no qual operam as organizações.

No texto que abre esse número especial, os autores discutem diferentes tópicos relacionados ao conceito de vantagem temporária. Entre eles, particularmente interessante é a ideia do “paradoxo do sucesso”. Organizações tendem a se apegar aos fatores que consideram como sendo as causas de seu sucesso. O problema é que tal apego, em tempos de intensa mudança ambiental, pode levá-las a tentar repetir uma fórmula de sucesso em um ambiente já tão modificado que tal fórmula levará apenas ao fracasso. A lição parece ser a de que, em tempos de transição, o sucesso passado importa menos como indicador e direcionador do que ocorrerá no futuro do que em tempos mais normais. É um ambiente propício à transformação súbita de grandes organizações em pequenas e de pequenas organizações em grandes. A era das vantagens temporárias é também uma era de surpresas permanentes.