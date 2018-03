Como os negócios podem impactar positivamente a sociedade?

Edgard Barki, Professor de Marketing e pesquisador em modelos de negócios para a base da pirâmide da FGV-EAESP.

Negócios são negócios. Objetivam lucro e a maximização do retorno dos acionistas. Essa máxima, aceita por muitos, não é uma unanimidade.

Negócios também podem ser vistos sob uma nova perspectiva: nos últimos anos, vem ganhando força a ideia de que podem e devem almejar o impacto social como foco central e não apenas como uma externalidade.

Vários pontos explicam esse movimento. Uma primeira questão a se destacar é a desigualdade social que não é aceita por boa parte da população mundial. Isso gera um descontentamento e uma busca por novas soluções que possam diminuir os níveis de vulnerabilidade social e concentração de renda. A sociedade exige, mesmo que timidamente, uma postura diferente das organizações. Apesar de ainda não termos uma cultura de comprar predominantemente de empresas que tenham uma atuação mais positiva nos âmbitos social e ambiental, há uma conscientização maior da sociedade que não aceita mais situações de poluição ambiental e degradação social, que antes eram parte de políticas de algumas empresas.

Temos ainda o desejo de uma crescente parcela de jovens que querem trabalhar com um propósito. Para esses jovens, não basta apenas atuar em um banco ou multinacional e ficar rico. Também não é suficiente criar um novo negócio e se tornar um novo milionário. Muitos desses jovens, que surgem em todos os cantos do mundo, querem fazer a diferença para criar um mundo mais justo e equilibrado.

Há também um gradual aumento do número de executivos de grandes empresas que estão sensíveis ao momento atual, e que buscam em suas esferas, humanizar e trabalhar para que as grandes organizações possam ter outros propósitos. Apesar de ainda ser um movimento em estágio inicial e envolto em ceticismo, conceitos como capitalismo consciente, valor compartilhado e negócios sociais estão rodeando as empresas e, no mínimo, fazendo com que elas repensem o seu modo de atuar.

Podemos entender, por um lado, que essas tendências são incipientes, que o número de pessoas conscientes ainda é limitado e que os modelos econômicos existentes ainda são muito fortes. Por outro lado, não há como negar que essas dimensões têm aparecido com cada vez mais força e que vozes, antes eram solitárias, estão se reunindo e formando um “ecossistema” que busca atuar de forma diferente.

Nesse sentido, várias novas organizações surgem no Brasil e no mundo com o objetivo básico de melhorar a sociedade e diminuir as vulnerabilidades sociais. Vários nomes são dados para essas organizações: empresas sociais, negócios sociais, negócios de impacto, negócios inclusivos, dentre outros. Apesar de conceitualmente um pouco diferentes, essas organizações têm como objetivo central o impacto social gerado. Há exemplos dessas organizações em vários setores: na habitação, o Programa Vivenda e o Habitat, por exemplo, trabalham para diminuir o déficit qualitativo habitacional existente no Brasil, contribuindo para melhorar a cidadania e oferecer condições mais dignas à população. Na educação, a Geekie e o QMágico mostram como é possível utilizar a tecnologia para atingir milhões de pessoas eelevar o nível educacional da população. Na saúde, Dr. Consulta e Saútil oferecem acesso à população de mais baixa renda a serviços de qualidade e muita utilidade. Na área financeira, o Banco Pérola demonstra como é possível oferecer crédito de forma humanizada e valorizando o cidadão que necessita do dinheiro para se desenvolver.

Esses são apenas alguns exemplos, dentre tantos outros, que mostram que é possível fazer o bem e ganhar dinheiro. Essa dicotomia aparente está sendo quebrada não só por empreendedores inquietos e que querem fazer diferente, mas por todo um ambiente criado em torno desses empreendedores, apoiados por uma série de fundos que apenas investem em negócios de impacto, além de aceleradoras e incubadoras, cujo o objetivo é apoiar start-ups e negócios emergentes com potencial de impacto, e de uma vasta gama de ONGs que atuam para fortalecer o setor.

Não se trata, contudo, de uma tendência restrita a empreendedores de novos negócios emergentes: grandes empresas também estão se mexendo e criando novas plataformas de negócios em que a ideia de fazer o bem faz parte do negócio. O caso mais conhecido mundialmente é o da Danone que, em parceria com o Grameen Bank, em Bangladesh, criou uma nova unidade que produz iogurtes com o objetivo básico de diminuir a desnutrição infantil. Apesar de vender os iogurtes, a Danone não obtém dividendos financeiros dessa iniciativa.

Percebe-se assim, que os negócios podem ser vistos de uma forma diferente e que podem se tornar uma boa ferramenta para diminuir as desigualdades e criar um impacto social positivo. Muitas pessoas, organizações e líderes estão pensando nessas soluções que podem em um futuro, mudar a cara do capitalismo, tornando-o mais inclusivo.