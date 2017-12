Fernando Schuler

Governo Temer: erros, acertos e desafios

“Quando sairemos da crise?”, me perguntava um senhor grisalho, com certo tom de impaciência, em um debate, dias atrás. Com boa dose de otimismo, no final do ano, respondi rápido. Quando a operação Lava-Jato chegar a bom termo, o tema do impeachment estiver ultrapassado, o novo governo consolidado e a economia der claros sinais de