Zelotes denuncia cinco por tráfico de influência, corrupção e lavagem

O Ministério Público Federal (MPF) denunciou à Justiça nesta terça-feira, 6, mais cinco pessoas por suposta “compra” de decisões no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), espécie de tribunal que avalia débitos de contribuintes com a Receita Federal. O grupo é acusado de pagar propina no órgão para favorecer o empresário Walter Faria, dono da Cervejaria Petrópolis, conforme antecipou o jornal “O Estado de S. Paulo” nesta terça-feira. Walter, no entanto, não está entre os implicados.

A ação pede a condenação dos denunciados por tráfico de influência, corrupção, lavagem de dinheiro e violação de direitos autorais, além da devolução de R$ 8,6 milhões (valor da causa discutida no Carf) e de R$ 46 mil supostamente pagos como propina. Também requer a perda de cargos públicos e a cassação de aposentadorias de servidores envolvidos no caso.

Para contestar o débito inicial de R$ 8,6 milhões (em valores de 2007), cobrado pela Receita, Walter Faria contratou em 2011 o escritório Benício Advogados Associados, que está em nome dos pais do então conselheiro do Carf Benedicto Celso Benício Júnior. Conforme a denúncia, Benício Júnior teria atuado no órgão como “advogado” do dono da cervejaria, embora fosse integrante do conselho.

O MPF sustenta que o então conselheiro e outros denunciados, entre eles o advogado do escritório Guilherme Macedo Soares, usaram sua influência para evitar o julgamento do caso em várias ocasiões, valendo-se de pedidos de vista, suspensões e adiamentos. O objetivo seria apreciar o processo somente quando a composição do colegiado fosse favorável ao contribuinte.

“Tal providência era essencial para o sucesso da empreitada criminosa subsequente, pois permitiria que os agentes envolvidos preparassem a corrupção para a manipulação do julgamento do procedimento administrativo fiscal”, afirmam, na ação, os procuradores Frederico Paiva e Hebert Reis Mesquita.

A denúncia diz que o escritório contratou os auditores fiscais aposentados Paulo Roberto Cortez e Nelson Mallmann, que são ex-conselheiros do Carf, para procurar integrantes do conselho e tentar influenciar o resultado do julgamento. As negociações conduzidas pelos dois aparecem em trocas de mensagens apreendidas na Operação Zelotes.

O escritório firmou um contrato de prestação de serviços com os auditores aposentados nove dias antes do julgamento, cujo objetivo, segundo o MPF, seria “camuflar” pagamentos pela prática dos crimes.

Coube a Cortez e a Mallmann, conforme os documentos anexados à denúncia, tratar do adiamento de um julgamento com o conselheiros Antônio Lopo Martinez – ele foi o relator do caso e viria, mais tarde, a votar contra o interesse de Walter Faria. Eles também mantiveram tratativas com Pedro Anan Júnior, que teria recebido R$ 46 mil para votar favoravelmente ao empresário em 14 de abril de 2014. No julgamento, o recurso apresentado por ele foi aceito pela maioria.

O valor do suborno, segundo a denúncia, foi repassado ao conselheiro por meio de um depósito feito pelo escritório dos pais de Benício Júnior, que recebeu R$ 1 milhão em honorários do dono da cervejaria. Anan também firmou um contrato de consultoria com a banca, mas, para o MPF, também se trata de uma simulação de serviços para acobertar a propina. As informações prestadas por ele no trabalho teriam sido copiadas da internet.

O MPF explica que Walter Faria não foi denunciado porque não se comprovou que sabia das negociações ilícitas e do suborno pago pelos intermediários.

Os procuradores pedem a condenação de Guilherme de Macedo Soares e Benedicto Celso Benício Júnior por corrupção ativa. A este último também foi imputada prática de lavagem de dinheiro. A ação requer ainda que Cortez e Mallmann respondam por corrupção ativa e tráfico de influência, supostamente por “vender” vantagens indevidas junto ao Carf.

A Pedro Anan Júnior, foram atribuídos os crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e violação de direito autoral.

Esta é a terceira denúncia oferecida pela Procuradoria da República no Distrito Federal contra envolvidos em corrupção no Carf – se aceita, os envolvidos tornam-se réus perante a 10ª Vara da Justiça Federal em Brasília. Inquéritos recém-concluídos devem embasar novas denúncias.

Uma ação penal por suposta compra de medidas provisórias no governo, caso também investigado na Zelotes, já está em curso na mesma vara.

Pedro Anan informou que não tem “nada a declarar”. “Estou vendo com meu advogado quais providências irei adotar sobre o caso”, afirmou.

Em nota, o escritório Benício Advogados Associados negou qualquer envolvimento de Benicio Júnior e Guilherme Macedo “com os crimes imputados, bem como qualquer outra ação suspeita”. “Os advogados esclarecem que o escritório apenas representou o empresário citado na operação, exclusivamente através de seus advogados, e que não há qualquer irregularidade no processo.”

O escritório sustentou que Benício Júnior, na condição de conselheiro, não estava constituído nos autos e não atuou no processo de Walter Faria. No comunicado, confirmou ter contratado Nelson Mallmann e Pedro Anan, mas para serviços que foram efetivamente prestados e não têm vinculação com o caso investigado na Zelotes.

A banca informou ter contribuído com as investigações, fornecendo material para a Procuradoria da República no DF. “Mesmo diante de documentos que demonstravam absoluta regularidade do processo e a consequente ausência de propósito na manipulação da matéria em discussão, a acusação não considera em nenhum momento os documentos carreados durante a instrução do caderno investigatório”, critica o escritório.

O advogado de Cortez, Ivan Morais, disse que a denúncia é descabida e não apresenta provas suficientes para sustentar as acusações. Nelson Mallmann foi contatado pela defesa de Cortez e informou ao Estado que ele não se pronunciaria.

Walter Faria alegou, por meio de sua assessoria, que não conhece nem realizou qualquer tipo de pagamento a Pedro Anan Júnior. “Não houve qualquer contato direta ou indiretamente por meio próprio ou de suas empresas”, afirmou. Ele acrescentou que sempre contrata escritórios legalmente estabelecidos e nunca autorizou qualquer atividade que possa ter conotação ilícita.

O QUE PESA CONTRA CADA DENUNCIADO

• Benedicto Celso Benício Júnior: corrupção ativa e lavagem de dinheiro

• Guilherme de Macedo Soares: corrupção ativa

• Paulo Cortez: corrupção ativa e tráfico de influência

• Nelson Mallmann: corrupção ativa e tráfico de influência

• Pedro Anan Júnior: corrupção passiva, lavagem de dinheiro e violação de direito autoral

QUEM É QUEM, SEGUNDO A FORÇA-TAREFA DA ZELOTES

BENÍCIO JUNIOR: conselheiro do CARF desde 2008 e seu mandato iria até 2017. Além disso, é advogado tributarista em São Paulo/SP e em Brasília/DF. Apesar de conselheiro, patrocinava como advogado a defesa do contribuinte Walter Faria no Processo Administrativo Fiscal n° 19675.000557/2007-11, no bojo do qual foi corrompido o conselheiro Pedro Anan para que votasse favoravelmente ao contribuinte.

GUILHERME MACEDO SOARES: advogado do escritório de Benício Júnior. Praticou junto com o Benício e os demais os atos que culminaram na corrupção.

PAULO ROBERTO CORTEZ: conselheiro do Carf desde 2012 e é auditor fiscal da Receita Federal aposentado. É sócio da Cortez e Mallmann SC LTDA. Praticou junto com os demais os atos que culminaram na corrupção.

NELSON MALLMANN: conselheiro do Carf em 2000/2006 e 2009/2013 e é auditor fiscal da Receita Federal aposentado. Além disso, é sócio da Cortez e Mallmann SC LTDA. Praticou junto com os demais os atos que culminaram na corrupção.

PEDRO ANAN: corrompido, recebeu dos demais R$ 46.925,000 para votar a favor do contribuinte Walter Faria no julgamento do Carf que o exonerou do pagamento de R$ 8.602.699,49 em tributos (valores sem a atualização).