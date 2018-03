Youssef põe tornozeleira e deixa a prisão da Lava Jato

O doleiro Alberto Youssef deixou a prisão da Lava Jato nesta quinta-feira, 17, após 2 anos e oito meses sob custódia. Um dos delatores que abriram caminho para as revelações da Operação Lava Jato, Youssef é personagem emblemático da incrível investigação sobre corrupção e propinas na Petrobrás.

Ele deixou a Superintendência da PF em Curitiba – base da Lava Jato – por volta das 13h50 e se dirigiu à sede da Justiça Federal para colocar tornozeleira eletrônica.

O doleiro vai cumprir quatro meses de prisão domiciliar, antes de se tornar um homem livre totalmente – o que está marcado para 17 de março de 2017.

O direito ao regime domiciliar foi o prêmio obtido pelo doleiro, em troca da confissão de culpa nos crimes contra a Petrobrás e da entrega de provas de novos delitos, então ainda desconhecidos da força-tarefa da Lava Jato. Pelo acordo, fechado em setembro de 2014, sua pena máxima de prisão ficou limitada a 3 anos.

Braço direito do ex-deputado federal José Janene (morto em 2010) – ex-líder do PP que deu origem ao esquema de cartel e propinas na Petrobrás -, Youssef foi alvo principal da primeira fase das investigações, deflagrada em 17 de março de 2014. O doleiro foi preso em São Luís.

Youssef deixará Curitiba direto para São Paulo, onde vai morar em um novo apartamento, de pouco mais de 50 metros quadrados. O novo endereço do doleiro delator, porém, fica em uma região com o metro quadrado mais caro da cidade, o bairro Vila Nova Conceição.

Com vista para o Parque do Ibirapuera – um oásis na capital paulista -, o doleiro só poderá descer até a academia do condomínio e se deslocar para atendimentos médicos.