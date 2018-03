Volks condenada a indenizar cliente em R$ 23 mil por Voyage com defeito

Por Rafael Aloi, especial para o Blog

A 9ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais condenou a Volkswagen a pagar uma indenização de R$23 mil reais a um cliente que comprou um automóvel que apresentou problemas sucessivos de funcionamento.

O cliente entrou na Justiça contra a montadora, afirmando que em 27 de janeiro de 2009 comprou um veículo Voyage zero quilômetro e, em seis de abril do mesmo ano, o carro já apresentou um defeito no para-brisa. Em 1.º de outubro o comprador teve que levar o automóvel novamente à oficina devido a problemas no motor. O cliente também apresentou uma reportagem veiculada na revista “Quatro Rodas”, que indicava que todos os modelos daquela linha de carro apresentaram o mesmo defeito de fábrica.

A empresa foi condenada a pagar R$ 20 mil de indenização por danos morais e R$ 3 mil por danos materiais ao autor da ação. A montadora recorreu da decisão, pedindo a redução do valor. A Volks alegou que o fato não configurava danos morais, já que não passou de ‘meros aborrecimentos e incômodo’.

Ao analisar os autos, o desembargador José Arthur Filho entendeu que houve dano moral porque o cliente viu sua expectativa frustrada ao comprar um carro zero que apresentou defeito com apenas três meses de uso. O desembargador destacou que o comprador, além de não conseguir usufruir plenamente do bem por mais de 30 dias, sofreu ‘transtornos com as idas e vindas à oficina mecânica para resolver os problemas do veículo’.

COM A PALAVRA, A VOLKSWAGEN

“A Volkswagen do Brasil cumprirá a sentença”.