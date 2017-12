‘Vocês ainda não morreram porque eu quero receber’

A Procuradoria da República pediu novamente a prisão do ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) Rogério Onofre na Operação Ponto Final – que investiga a cúpula do Transporte do Rio. Desta vez, os investigadores sustentam que Onofre fez ameaças de morte a outros suspeitos. Em solicitação enviada nesta quarta-feira, 23, ao juiz Marcelo Bretas, da 7.ª Vara Federal do Rio, a Procuradoria relata que Onofre, solto por ordem do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, fez ‘ameaças de morte’ contra outros investigados.

