Vice do PSDB pede inquérito contra ‘ele nunca gostou de você’

O deputado federal Carlos Sampaio, vice-presidente nacional do PSDB, pediu nesta quarta-feira, 20, a abertura de inquérito policial para identificar os autores de cartazes com sua foto e os dizeres “Ele nunca gostou de você. Agora quer roubar seu direito de votar”, junto das hashtags “#nãovaitergolpe” e “#ficaDilma”. As imagens foram afixadas em pontos de ônibus e em diversas ruas de Campinas, sua cidade.

O tucano foi um dos principais articuladores do processo de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff (PT), que a Câmara adnitiu no último dia 17.

O deputado, que foi o coordenador jurídico da campanha presidencial de Aécio Neves, em 2014, começou sua trajetória política em Campinas. Ele classifica os cartazes como crime de injúria e difamação.

“Queremos identificar o mais rápido possível os autores desse ato de difamação e injúria. Apesar de apócrifa, fica claro que a ação partiu de gente que defende a presidente Dilma e que nos vê como inimigo do governo”, disse Sampaio.