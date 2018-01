Vestidos de noiva, perfumes, smartphones, saxofone e muito mais no grande leilão da Receita

A Receita vai promover no próximo dia 5 de dezembro, leilão eletrônico voltado para pessoas físicas com mercadorias apreendidas no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos/Cumbica. Pessoas jurídicas também podem participar. Estarão disponíveis 300 lotes com valores de lance mínimo que vão de R$ 500 a R$ 50 mil.

Entre os produtos disponíveis para arrematação estão máquinas fotográficas e lentes, smartphones, smartwatches e tablets, notebooks, videogames, perfumes, vinhos e bicicletas.

Para os mais radicais, paraglider, paraquedas e parapente.

Os amantes de velocidade têm motocicleta e acessórios para corrida à disposição.

Já para quem gosta de música, além de violão, guitarra, teclado, acordeon e saxofone, entre outros, há aparelhos e mesas de som. Um lote traz até dois vestidos de noiva.

Os lotes estarão expostos para visitação nos dias 1.º e 2 de dezembro, das 9h às 11h30 e das 13h às 16h30 no terminal de cargas – a entrada e o estacionamento serão no Terminal de Passageiros 1. O endereço é Rodovia Hélio Smidt, s/nº, Guarulhos.

Quando arrematados por pessoas físicas, os bens só podem ser destinados a uso e consumo, sendo vedada sua destinação comercial.

Como participar. Para participar do leilão, o contribuinte precisa utilizar certificado digital válido para acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC), opção de atendimento “Sistema de Leilão Eletrônico” – SLE, no site da Receita Federal: idg.receita.fazenda.gov.br.

Também é possível ser representado por procurador que possua certificado digital.

As propostas podem ser feitas até as 17h do dia 4 de dezembro. Já a sessão de lances será realizada via internet a partir das 15h do dia 5 de dezembro. Os arrematantes deverão agendar a retirada das mercadorias, que serão entregues a partir do dia 12 de dezembro.

O texto do edital e informações adicionais relativas ao leilão podem ser obtidos por meio do site da Receita.