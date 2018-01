Vem Pra Rua divulga mapa das cidades onde vai protestar dia 23 por ‘Lula na cadeia’

O Movimento Vem Pra Rua divulgou a relação de cidades onde vai promover no próximo dia 23 o Ato em Defesa da Justiça para pedir ‘Lula na cadeia’ e a confirmação da condenação do ex-presidente pelo Tribunal da Lava Jato. Manifestantes vão protestar em Belo Horizonte, Campinas (SP), Curitiba, Fortaleza, Lages (SC), Maceió, Recife, Rio, São Luís, São Paulo, Teresina, Timbó (SC) e Vitória.

Não está prevista manifestação do Vem Pra Rua em Porto Alegre – sede da Corte federal -, onde lideranças petistas planejam formar uma grande corrente de apoio a Lula.

No dia 24, o Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (TRF4) – o Tribunal da Lava Jato -, vai julgar recursos do petista e de outros seis réus no processo sobre o famoso triplex do Guarujá.

Em primeira instância, o juiz federal Sérgio Moro condenou Lula a uma pena de 9 anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro que teria recebido da empreiteira OAS na forma de melhorias no imóvel do litoral paulista – o que é negado com veemência pelo ex-presidente.

“No dia 24 de janeiro de 2018, o TRF-4 terá a oportunidade de confirmar a decisão do juiz Sérgio Moro ao condenar em segunda instância o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva”, diz nota divulgada pelo Vem Pra Rua nesta quinta-feira, 11. “Esse será o maior símbolo do fim da impunidade no Brasil, atestando que a Justiça no país, de fato, funciona igualmente para todos, independentemente de cargo, influência, poder ou dinheiro.”

O Vem Pra Rua diz que ‘convoca mais uma vez a sociedade brasileira para ir às ruas na defesa da Justiça, em linha com seu histórico de lutas’.

A entidade afirma que não é associada nem é patrocinada ‘por nenhum partido político e trabalha por um Brasil ético, justo, próspero e com oportunidades iguais para todos’.