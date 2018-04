Veja quanto a Lava Jato cobra de cada deputado do PP

Na primeira ação por improbidade proposta contra um partido político e parlamentares, a força-tarefa da Lava Jato cobra, individualmente, cinco deputados federais do Partido Progressista e pede ainda a suspensão dos direitos políticos por dez anos, proibição de contratar com o Poder Público e a vedação de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, além da cassação da aposentadoria especial dos parlamentares ou perda do direito à contagem do tempo como deputado para a aposentadoria.

Somando o ressarcimento, que é a propina que o MPF aponta que o partido e seus membros teria recebido, as multas cível e por dano moral, a Lava Jato cobra um total de R$ 2,3 bilhões do PP e de 10 políticos da sigla, incluindo os já condenados no mensalão Pedro Corrêa e Pedro Henry, ambos ex-deputados.

Nesta ação, a Procuradoria considera os valores que o partido e suas lideranças na Câmara dos Deputados teria recebido no esquema de corrupção da Petrobrás, tanto por meio de pagamentos no exterior, entregas de dinheiro vivo no Brasil, quanto por meio de doações oficiais. Veja quanto a Lava Jato cobra individualmente de cada parlamentar:

a) em relação a José Otávio Germano (PP/RS), o ressarcimento de R$ 2.970.000,00 (propina paga), multa civil de R$ 8.910.000,00, e dano moral de R$ 2.970.000,00;

b) em relação a Roberto Pereira de Britto (PP/BA) e Luiz Fernando Faria (PP/MG), cada um, o ressarcimento de R$ 2.550.000,00 (propina paga), multa civil de R$ 7.650.000,00, e dano moral de R$ 2.550.000,00;

c) em relação a Mário Negromonte Júnior (PP), o ressarcimento de R$ 683.250,00 (propina paga), multa civil de R$ 2.049.750,00, e dano moral de R$ 683.250,00;

d) em relação a Arthur Lira (PP/AL), o ressarcimento de R$ 1.941.944,24 (propina paga), multa civil de R$ 5.825.832,72, e dano moral de R$ 1.941.944,24.

COM A PALAVRA, O ADVOGADO MICHEL SALIBA, QUE REPRESENTA JOÃO PIZZOLATTI, NELSON MEURER E PEDRO CORRÊA

“Não temos o conteúdo da ação de improbidade, então, não temos como nos manifestar antes que as partes sejam devidamente notificadas.”