Veja os argumentos de Janot para anular o indiciamento de Gleisi

O procurador-geral da República Rodrigo Janot sustenta que ‘no Brasil o indiciamento tem apenas o efeito metajurídico de lançar ao investigado uma pecha’. Janot fez esta consideração ao se manifestar pela nulidade do ato de indiciamento da senadora Gleisi Hoffmann (PT/PR), na Operação Lava Jato.

Gleisi foi indiciada pela Polícia Federal no inquérito 3979, do Supremo Tribunal Federal. Ela teria recebido R$ 1 milhão para sua campanha eleitoral em 2010 via doleiro Alberto Youssef, peça central da Lava Jato.

O indiciamento ocorre quando a autoridade policial forma convicção da existência de indícios do envolvimento do investigado em algum crime. Os delegados de Polícia Federal e os da Polícia Civil consideram o indiciamento ferramenta importante na condução do inquérito.

Como senadora, Gleisi desfruta de foro privilegiado perante o Supremo Tribunal Federal. Contra o indiciamento da petista, sua defesa ingressou com Reclamação na Corte máxima.

Em seu parecer, Rodrigo Janot fulmina a figura do indiciamento policial. “O indiciado fica marcado por ato exclusivo da autoridade policial, nos autos e em seu registro, como o suspeito da prática de um ilícito”, destaca o procurador.

Para Janot, ‘a par da irrelevância jurídica para o sistema acusatório, o indiciamento serve muito mais a desinformar que a informar’.

“Na verdade, alia-se à irrelevância jurídica do indiciamento sua inutilidade para qualquer outro fim que não seja o de estigmatizar o investigado.”