Veja o triplex 164 A que seria da família de Lula

Imagens feitas por morador do Condomínio Solaris, em Guarujá, no litoral de São Paulo, mostram o interior do triplex 164 A que seria da família do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O Estado teve acesso às imagens produzidas antes da reforma bancada pela OAS, empreiteira investigada na Operação Lava Jato.

As gravações mostram os cômodos do piso principal do imóvel, a escada que dá acesso ao segundo andar e, também, parte do terraço que permite uma vista magnífica da praia das Astúrias, onde se situa o Condomínio Solaris.

A distância da torre onde fica o triplex até as areias da praia é de apenas doze passos.