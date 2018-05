Veja lista de alvos da 28a fase da Lava Jato; PF fez buscas na OAS

Veja a lista de alvos da 28ª fase da Operação Lava Jato deflagrado nesta terça-feira.

Prisão Preventiva:

Gim Argello (ex-senador DF)

Prisão temporária:

Paulo Cesar Roxo Ramos

Valério Neves Campos

Condução coercitiva:

DF –

Jorge Argello Junior (filho do ex-senador Gim Argello)

Roberto Zardi Ferreira

RJ

Gustavo Nunes da Silva Rocha

SP

Dilson Serqueira Paiva Filho

Marcos Paulo Ramalho

Busca e apreensão:

Construtora OAS

COM A PALAVRA, A DEFESA DE GIM ARGELLO

O criminalista Marcelo Bessa, defensor do ex-senador Gim Argello, disse que não poderia se manifestar porque está estudando as informações que constam dos autos da Operação Vitória de Pirro.

COM A PALAVRA, A OAS

A OAS informa que estão sendo prestados todos os esclarecimentos solicitados e dado acesso às informações e documentos requeridos pela Polícia Federal, em sua sede em São Paulo, na manhã desta terça-feira. A empresa reforça que está à inteira disposição das autoridades e vai continuar colaborando no que for necessário para as investigações.