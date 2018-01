Veja contabilidade do PCC de Roraima apreendida pela operação Weak Link

Em setembro de 2014, a Polícia Federal e o Ministério Público deflagraram a Operação Weak Link com o objetivo de desestruturar a ramificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no estado de Roraima. À época, segundo os investigadores, o grupo criminoso dava os primeiros passos no estado e tentava arregimentar novos integrantes. Cerca de dois anos depois, nesta sexta-feira, 6, a facção paulista é apontada como responsável pela morte de 31 presos na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, em Boa Vista.

Cerca de 400 policiais, entre policiais federais, civis e militares, cumpriram 23 mandados em Boa Vista e no estado do Paraná. Ao todo, 95 pessoas foram alvos da operação. Com eles, os investigadores acharam a contabilidade do PCC no estado e documentos produzidos pelos traficantes com o controle de “associados” da facção. Além disso foram encontrados cópias do “salves”, espécie de informe enviado pelas lideranças para os demais membros do grupo criminoso.

Veja abaixo alguns documentos apreendidos