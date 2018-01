Veja Adriana no camburão da PF a caminho da cadeia

A ex-primeira-dama do Estado do Rio, Adriana Ancelmo, foi levada, pela Polícia Federal, para a prisão na noite desta quinta-feira, 23. Agentes da PF chegaram ao endereço residencial dela no início da noite para cumprir o mandado de prisão expedido após decisão de desembargadores do Tribunal Regional Federal da 2ª Região no fim da tarde. Houve comemoração em frente ao prédio.

A viatura da PF chegou ao local às 18h22. Moradores do entorno foram às janelas e pessoas que passavam pela rua pararam para acompanhar a movimentação dos agentes. Alguns aplaudiram e outros gritaram xingamentos de todo tipo à ex-primeira-dama — o mais leve foi “pilantra”. Teve também quem pediu “devolva as joias” e “vai comer quentinha na cadeia, sua ladra”.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ Defesa diz que Adriana Ancelmo não oferece risco para a sociedade

Quando Adriana embarcou na viatura, às 18h41, os insultos aumentaram. Alguns chegaram a bater na janela do veículo da PF.

Adriana Ancelmo foi presa em dezembro do ano passado, quando foi recolhida ao Complexo de Gericinó, em Bangu. Desde março, porém, estava sob prisão domiciliar em seu apartamento no Leblon, bairro nobre da zona sul do Rio, depois que sua defesa conseguiu liminar no Superior Tribunal de Justiça sob o argumento de que a legislação brasileira dá esse direito às mães com filhos menores de 12 anos.

Em setembro, o juiz Marcelo Bretas, da 7 Vara Federal Criminal do Rio, condenou a ex-primeira-dama a 18 anos e 3 meses de prisão por lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Com a decisão desta quinta do TRF-2, Adriana será encaminhada à ala feminina da Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, reformada este ano. O local é o mesmo que abriga seu marido, o ex-governador Sérgio Cabral (PMDB), os ex-governadores Anthony e Rosinha Garotinho, ambos do PR, e outros políticos investigados na Lava-Jato.