Veja a íntegra da decisão de Moro que manda prender João Santana

A Polícia Federal deflagrou nesta segunda-feira, 22, a 23ª etapa da Operação Lava Jato, que tem como alvo principal o marqueteiro que trabalhou nas campanhas de Lula e Dilma Rousseff, João Santana. Ao todo, a Polícia Federal cumpre 51 mandados judiciais, sendo dois de prisão preventiva e seis de prisões temporárias

Santana e sua esposa tiveram as prisões temporárias – que têm prazo de cinco dias e podem ser prorrogadas – decretadas pelo juiz Sérgio Moro, mas como estão na República Dominicana, onde o marqueteiro trabalha na campanha a reeleição do presidente do país, ainda não foram detidos. O advogado de João Santana informou que eles já marcaram o voo de volta para o Brasil e vão se apresentar às autoridades. Confira abaixo a íntegra da decisão de Moro e os detalhes que levaram o juiz a determinar a prisão:

Documento VEJA A ÍNTEGRA DA DECISÃO DO JUIZ SÉRGIO MORO PDF