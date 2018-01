Veja a denúncia de Janot contra o ‘quadrilhão’ do PT

A denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, contra políticos do PT por formação de uma organização criminosa para atuar no esquema de corrupção na Petrobrás tem 209 páginas. Entre os denunciados nesta terça-feira, 5, ao Supremo Tribunal Federal (STF) estão os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff e cinco ex-ministros, por crimes praticados entre 2002 e 2016.

Documento O QUADRILHÃO DO PT PDF

Esta é a segunda denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra políticos no ramo de investigação conhecido como “quadrilhão” – que apurou a organização entre políticos e operadores para atuar na petrolífera. Na semana passada, Janot denunciou políticos do PP, que é hoje a quarta maior bancada da Câmara dos Deputados.