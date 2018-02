Veja a decisão de Moro que manda prender amigo de Lula

Em decisão de 31 páginas, o juiz federal Sérgio Moro, que conduz as ações da Operação Lava Jato, em primeira instância, decretou a prisão do empresário e pecuarista José Carlos Bumlai, amigo do ex-presidente Lula. Bumlai foi detido nesta terça-feira, 24, em Brasília.

A base do decreto de prisão é um conjunto de delações premiadas colhidas nas últimas semanas, entre elas as do presidente do Grupo Schahin, Sandro Tordi, e de um dos acionistas do banco, Salim Schahin.