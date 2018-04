‘Vai cair junto’, ameaçou ex-diretor da Dersa, segundo Procuradoria

A prisão preventiva do ex diretor da Dersa Paulo Vieira de Souza foi motivada por ‘coações’ contra uma mulher, também acusada do processo que investiga desvio de recursos no montante de R$ 7,7 milhões da estatal paulista, entre 2009 e 2011 (governos Serra e Alckmin). De acordo com o Ministério Público Federal em São Paulo, ao menos três ameaças foram recebidas por ela e sua irmã nos últimos dois anos.

“As ameaças geralmente são veladas. São ameaças de que ela iria sofrer represálias, que iria cair junto. O objetivo da prisão preventiva não é só preservar provas, mas preservar a integridade física da ré”, disse a procuradora Thamea Danela, coordenadora interina da força-tarefa da Lava Jato em São Paulo.

As ameaças contra a mulher, que é colaboradora das investigações, ‘foram realizadas pessoalmente por meio de terceiros e não diretamente pelo ex-diretor’, informou a Procuradoria.

Segundo o Ministério Público Federal, ‘a ameaçada relatou estar sentido medo e teve de se mudar de casa algumas vezes recentemente em razão disso’.

A prisão preventiva de Paulo Vieira de Souza foi decretada no último dia 2 pela Justiça Federal, mas segundo a Procuradoria apenas nesta sexta, 6, a Polícia Federal conseguiu se mobilizar para cumprir a ordem.

Além da prisão, a Polícia também fez busca e apreensão na casa e em outros endereços ligados ao ex-diretor. Segundo a procuradora Thamea, a busca visou apenas objetos eletrônicos.

A coordenadora da Lava Jato em São Paulo esclareceu ainda que até o momento a investigação não envolve nenhum agente público com prerrogativa de foro.