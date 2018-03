Unicorn abre inscrições para seleção de startups jurídicas

Os interessados em inscrever suas ideias sobre startups jurídicas no programa Lemonade, maior programa de pré-aceleração de Startups do Brasil, realizado em Brasília, tem até o dia 31 de março. O programa visa apoiar empreendedores no desenvolvimento de ideias e tecnologias em estágio inicial. A Lemonade Brasília está sendo realizada pela Fundepar e a Unicorn – aceleradora de startups da capital federal, com apoio do Sebrae.

Documento Edital Lemonade PDF

A edição de Brasília é a 8ª edição do programa. Em sete rodadas, o Lemonade já pré-acelerou quase 200 startups, que juntas em apenas poucas semanas, faturaram R$3,2 milhões. O Lemonade é realizado em 3 fases: 1ª – Modelo de negócios; a 2ª – Desenvolvimento de Produto, e 3ª – Mercado.

Serão selecionadas 30 startups para participarem. A pré-fase tem duração de 10 semanas e, ao final, 2 startups receberão investimento de 40 mil reais cada uma, além de 6 meses de aceleração pela Unicorn, mais benefícios oferecidos pela Amazon, Microsoft, Inngage, Trello Gold e Assessoria Jurídica.

Durante as dez semanas de programa, as equipes passam por etapas de trabalhos definidas semanalmente que possibilitam validação da dor de mercado, teste de MVP, projeção financeira, prototipagem, construção de modelo de negócio, até chegar à primeira venda.

A metodologia exclusiva é embasada no Learn, Do & Show. Por isso, cada semana é dividida entre conteúdos, prática e pitch. Essa programação faz com que os empreendedores selecionados tenham contato com os termos e práticas essenciais ao empreendedorismo durante as palestras, coloquem em prática o aprendizado por meio do cumprimento de metas estabelecidas junto à equipe de pré-aceleração e mostrem os seus resultados na apresentação de pitch, apontando semanalmente, a cada etapa, a evolução da startup.

O programa conta ainda com mentores, que são empreendedores ou acadêmicos, com expertise em cada etapa de trabalho proposta pelo programa, a fim de contribuir com as startups de forma personalizada e com a visão de quem mais entende sobre o assunto.