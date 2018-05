União e estatais lideram ranking de processos trabalhistas no TST

A União é campeã de processos trabalhistas, segundo ranking do Tribunal Superior do Trabalho (TST), com quase 16 mil ações. As quatro posições seguintes são ocupadas por empresas estatais. Em segundo lugar, aparece a Caixa Econômica Federal com 11.883 ações, seguido de Banco do Brasil (10.890), Petrobrás (10.833) e Correios (6.831).

Essa lista foi elaborada pela Coordenadoria de Estatísticas e Pesquisa do TST e inclui todas as organizações, instituições e entidades que têm mais de 100 processos em tramitação na Corte. A divulgação visa reduzir o quantitativo de processos acumulados das pessoas jurídicas ou físicas que detêm a maior concentração de ações nos Tribunais Regionais do Trabalho (TRTs) e TST.

O Tribunal Superior do Trabalho também organiza anualmente a Semana Nacional da Conciliação Trabalhista.

Por meio de nota, a Caixa e os Correios atribuíram o número expressivo de processos à grande quantidade de funcionários e ressaltaram que adotam o mecanismo de conciliação como forma de resolver pendências judiciais.

O Banco do Brasil informou que ‘realizou ao longo dos últimos cinco anos esforço concentrado, que resultou na formalização de mais de 15 mil acordos no âmbito da Comissão de Conciliação Voluntária (CCV)’ e que mantém uma política de solução extrajudicial de conflitos.

A assessoria de imprensa da Petrobrás não se manifestou sobre o assunto. A AGU ainda não retornou ao contato da reportagem.

COM A PALAVRA, CAIXA, BANCO DO BRASIL E CORREIOS



“A Caixa Econômica Federal esclarece que a quantidade de ações trabalhistas se deve, sobretudo, em razão do número expressivo de empregados, acima da média das demais empresas do ranking. A CAIXA ressalta que procura adotar a conciliação como forma de resolver problemas judiciais, realizando, sempre que possível, estratégias de solução consensual.

Os Correios são a maior empresa pública do Brasil, com cerca de 120 mil empregados. O número de processos trabalhistas, apesar de volumoso, é proporcional a outras empresas, tendo em vista a quantidade de trabalhadores. “Vale ressaltar que no início deste mês, os Correios formalizaram, no Tribunal Superior do Trabalho (TST), em Brasília, a desistência de interpor recursos em processos cujas decisões foram desfavoráveis à empresa. Em ofício entregue ao vice-presidente do TST, ministro Emmanoel Pereira, a empresa também se colocou à disposição para contribuir com a política de conciliação da Corte. Tal medida irá desafogar o número de processos, além de gerar economia processual e financeira para a empresa. Também servirá para incentivar outras empresas a adotar a conciliação como forma de resolver pendências jurídicas.

O Banco do Brasil realizou ao longo dos últimos cinco anos esforço concentrado, que resultou na formalização de mais de 15 mil acordos no âmbito da Comissão de Conciliação Voluntária (CCV). Além disso, o Banco participa das semanas de conciliações organizadas pelos tribunais regionais do Trabalho. Nos últimos três anos, registra resultado positivo na sua política de soluções de conflitos, com incremento de acordos judiciais e extrajudiciais que reduziram em 50% a quantidade de processos no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (BNDT). No período, passamos da segunda para a décima posição. Engajado com a política de acordos, o Banco já comunicou ao Tribunal Superior do Trabalho que participará da Semana Nacional de Conciliação, a realizar-se no período de 13 a 17 de junho de 2016, além de manter a sua política de solução extrajudicial de conflitos, por intermédio da permanente Comissão de Conciliação. “