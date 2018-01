Um juiz federal para a cadeira de Teori, pede entidade

Em nota pública divulgada nesta sexta-feira, 20, a União Nacional de Juízes Federais (Unajuf) pediu ‘zelo e cuidado’ na escolha do substituto do ministro Teori Zavascki, no Supremo Tribunal Federal (STF). Teori Zavascki, de 68 anos, morreu nesta quinta-feira, 19, em um acidente aéreo em Paraty, litoral do Rio.

A aeronave que levava Teori decolou do Campo de Marte, aeroporto localizado em São Paulo, às 13h, e caiu por volta das 13h45, segundo a Marinha.

Informações disponíveis no site da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) revelam que o Beechcraft C90GT tem capacidade para sete passageiros, além do piloto. É um avião bimotor turboélice fabricado pela Hawker Beechcraft. A aeronave PR-SOM está registrada em nome da Emiliano Empreendimentos e Participações Hoteleiras Limitada.

Relator da Lava Jato na Corte, o ministro era o responsável por conduzir os desdobramentos da maior investigação de combate à corrupção no País que envolvem autoridades com foro privilegiado.

Teori estava empenhado, nos últimos meses, na análise da delação premiada dos 77 executivos e ex-executivos da Odebrecht, o mais importante acordo celebrado pela operação até aqui e que aguarda homologação.

Até então, o ministro já havia homologado 24 delações premiadas no âmbito da operação que implicam políticos dos principais partidos do País, da base e da oposição do governo federal.

Teori foi ministro do Supremo a partir de 29 de novembro de 2012. Ele presidiu a 2.ª Turma da Corte entre 2014 e 2015.

VEJA A ÍNTEGRA DA NOTA

NOTA PÚBLICA 01 DE 2017

A UNAJUF, entidade de âmbito nacional que congrega juízes federais exclusivamente da primeira instância, ainda perplexa com o acidente aéreo que vitimou um proeminente ministro da Suprema Corte do País, o ministro Teori Zavasckchi, vem a público prestar solidariedade e seu mais respeitoso sentimento de pesar à família enlutada e aos demais membros do STF.

A entidade nesse mesmo momento manifesta seu zelo e cuidado pelo preenchimento da vaga deixada e cumpre à UNAJUF o dever social decorrentes dos desafios da Operação Lava Jato, reconhecendo que ela constitui um patrimônio da sociedade, e como forma de valorizar a própria memória de S.Exa. e seu legado, cujo falecimento também poderá ser o marco para que as futuras indicações ao posto vago seja procedido mediante um processo democrático e transparente, vem a público CONCLAMAR a todas as associações de Juízes Federais, regionais ou nacionais, a indicarem lista tríplice ao Presidente da República para que preencha a vaga por Juiz Federal de Primeiro Grau, por ser anseio mais profundo de toda sociedade brasileira.

Brasil, 20 de Janeiro de 2017

Unajuf