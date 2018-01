‘Um homem de bem’, diz Temer sobre ministro da Lava Jato

O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira, 19, que o ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ‘era um homem de bem e era um orgulho para todos os brasileiros’.

Temer decretou luto oficial de três dias, ‘uma modesta homenagem a quem tanto serviu a classe jurídica, aos tribunais e ao povo brasileiro’.

Teori Zavascki morreu por volta de 13h45, quando o bimotor que ocupava com mais três passageiros caiu nas águas do mar de Paraty, litoral do Rio.

O novo relator da Lava Jato no Supremo poderá ser escolhido por Temer. O presidente chamou o acidente de ‘doloroso acontecimento’.

“Nesse momento de luto manifesto eu, e a minha equipe, aos familiares do ministro e dos demais integrantes do voo meus sentimentos de pesar e associo-me a todos os brasileiros ao lamentar a perda de um homem público cuja trajetória impecável a favor do Direito e da Justiça sempre o distinguiu”, declarou o presidente.

“O ministro Teori Zavascki era m homem de bem e era um orgulho para todos os brasileiros.”