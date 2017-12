TSE pede suspensão da Venezuela de organismos eleitorais

Por causa da crise política na Venezuela de Nicolás Maduro, marcada por graves denúncias de manipulação durante as eleições realizadas no dia 30 de julho, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Gilmar Mendes, encaminhou nesta sexta-feira, 4, ofício à Secretaria Executiva da Associação de Organismos Eleitorais da América do Sul (Protocolo de Quito) e da União Interamericana de Organismos Eleitorais (UNIORE) na qual solicita a suspensão do Conselho Nacional Eleitoral venezuelano de ambos os organismos.

Documento FIADOR DE UM GRUPO NO PODER PDF

“Os fatos são conhecidos por todos. A Venezuela passa por um longo processo de redução do espaço democrático, incluindo a suspensão de eleições constitucionalmente agendadas, prisões políticas, a repressão de manifestações pacíficas, entre outras violações dos Direitos Humanos”, disse Gilmar.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para o ministro, ‘diante de todos esses fatos não há dúvida que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela perdeu a sua independência e sua capacidade de garantir eleições livres, justas e credíveis’.

“O Conselho deixou de ser uma instituição garantidora da democracia para se tornar um fiador de manter um grupo no poder, em violação da soberania popular e do Estado de direito”, avaliou o ministro Gilmar Mendes no ofício.

O mecanismo de suspensão por perda de independência do órgão eleitoral está previsto no artigo 11 do Protocolo de Quito: “A Associação reserva-se o direito de não chamar qualquer um dos seus membros para reuniões ou conferências, quando a nomeação ou a integração ou a autonomia destes estiver comprometida como resultado da ruptura da ordem institucional no seu país.”