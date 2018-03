TSE manda ouvir Marcelo Odebrecht e mais dois delatores da empreiteira na ação contra chapa Dilma/Temer

O ministro corregedor-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Herman Benjamin, relator do Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) n°194358, vai ouvir na próxima quarta-feira, 1, outras três testemunhas no processo contra a chapa Dilma/Temer, inclusive o empreiteiro Marcelo Odedbrecht.

As informações foram divulgadas no site do TSE.

Documento O DESPACHO DO MINISTRO HERMAN BENJAMIN PDF

De acordo com despacho assinado nesta quarta-feira, 22, serão ouvidos além de Marcelo Bahia Odebrecht, outros dois delatores da Operação Lava Jato ligados à empreiteira, Cláudio Melo Filho e Alexandrino de Salles Ramos.

Os depoimentos serão tomados na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná a partir das 14h30, e não serão abertos à imprensa.

Na decisão o ministro Herman Benjamin esclarece que a determinação de novas oitivas se dá ‘diante de indicativos extraídos da mídia escrita sobre a recente homologação da colaboração premiada de 77 (setenta e sete) executivos da empresa Odebrecht, no âmbito da denominada Operação Lava Jato, e de que houve depoimentos relacionados à campanha eleitoral da chapa Dilma-Temer em 2014’.

COM A PALAVRA, A DEFESA DE DILMA ROUSSEFF

NOTA À IMPRENSA

“Não temos nada a temer”, afirma defesa de Dilma

Em relação à decisão do TSE de colher os depoimentos dos empresários Marcelo Odebrecht, Cláudio Mello e Alexandrino Ramos, na ação eleitoral que busca a cassação da chapa Dilma/Temer, não vemos problemas na iniciativa. Não temos nada a temer, porque temos o compromisso com a verdade.

A decisão proferida pelo ministro Herman Benjamin, do Tribunal Superior Eleitoral, não causa qualquer surpresa. Todos aqueles que fizeram delação premiada, já foram ouvidos no processo.

É do interesse tanto da defesa de Dilma Rousseff, quanto da Justiça Eleitoral, que a verdade seja trazida aos autos, demonstrando a lisura do processo eleitoral.

A posição da defesa da presidenta tem sido a de colaboração com a Justiça Eleitoral. Foi assim, por exemplo, quando demonstramos, por documentos, que o empresário Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez, havia mentido em seu depoimento ao TSE.

Flávio Caetano

Advogado de Dilma Rousseff