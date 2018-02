TSE divulga lista de gestores com contas irregulares

por Mateus Coutinho

O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Augusto Nardes, entregou na tarde desta terça-feira, 24, a lista de pessoas com contas públicas julgadas irregulares pelo TCU ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Dias Toffoli.

Conforme divulgou o TSE, a lista, que conta com cerca de 6,5 mil gestores públicos, deve subsidiar as declarações de inelegibilidade da Justiça eleitoral para aqueles que quiserem concorrer nas eleições de outubro.

A lista foi elaborada por meio de cooperação entre os órgãos de controle externo das esferas federal, estadual e municipal, e inclui os nomes, em ordem alfabética e por unidade federativa, dos administradores públicos que tiveram suas contas rejeitadas tanto pelo TCU quanto pelos Tribunais de Contas Estaduais (TCEs).

A relação já está disponível para consulta no Portal do TSE e será encaminhada aos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) de todo o País, sendo atualizada periodicamente até as eleições de 2014.

CONFIRA NA PÁGINA DO TSE A LISTA DOS NOMES COM IRREGULARIDADES NO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO