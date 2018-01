Tribunal tranca ação contra presidente do Bradesco na Zelotes

A 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região determinou, nesta terça-feira, 13, o trancamento de ação penal no âmbito da Operação Zelotes contra o presidente do Bradesco, Luiz Carlos Trabuco Cappi. Ele era acusado de envolvimento em esquemas de corrupção no Conselho Administrativo de Recursos Financeiros, o Carf.

“A Turma, à unanimidade, concedeu a ordem de habeas corpus para determinar o trancamento da ação penal 0037645-54.2015.4.01.3400, em curso na 10ª Vara Federal/DF, em relação ao paciente Luiz Carlos Trabuco Cappi, por falta de justa causa, nos termos do voto do relator. Prosseguindo a ação em relação aos demais acusados”, diz o processo.

O presidente do banco era réu, ao lado de outros executivos, de negociar com um grupo que comprava decisões no Carf, espécie de tribunal que avalia débitos de grandes contribuintes com a Receita Federal.

As investigações da Polícia Federal mostraram que o grupo investigado por corromper integrantes do Carf conversou com executivos do banco a respeito de um “contrato” para anular um débito de R$ 3 bi com a Receita Federal.

O Banco Bradesco S.A. (Companhia), observando seu compromisso de manter seus acionistas e o mercado em geral informados sobre os fatos relacionados à denominada “Operação Zelotes”, comunica que a quarta turma do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região, em sessão realizada na data de 13 de junho de 2017, decidiu por unanimidade, pelo trancamento da ação penal 0037645-54.2015.4.01.3400, em curso na 10ª Vara Federal/DF, em relação ao Diretor-Presidente da Companhia, Luiz Carlos Trabuco Cappi, por falta de justa causa, nos termos do voto do relator.

